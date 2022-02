No tinc cap dubte que el maltractament, tortura i execució de tantes dones acusades de bruixeria al llarg dels segles, constitueix una taca a la història que ha d’avergonyir als països d’Europa i Amèrica. Què podem fer per rehabilitar la seva memòria i assenyalar el poder injust que va portar-les a la cambra de tortura i a la foguera o la forca? Doncs, se m’acudeixen algunes maneres que no són fer un acte al Parlament que, des del meu punt de vista és teatral, inútil i perillós.

La rehabilitació d’aquesta injustícia històrica, tan allunyada en el temps ha de venir de la mà dels historiadors, que amb el seu treball aporten una mirada contemporània als fets del passat. Ha de venir –molt important– des del sistema docent. És que ja no s’ensenya història a les escoles i instituts? I també pot venir de la mirada dels mitjans de comunicació i els artistes.

Sé que és fort afirmar que un acte al Parlament ha estat teatral, inútil i perillós. Miro d’explicar-ho.

S’ha aixecat la veda per rehabilitar tots els col·lectius i personatges maltractats al llarg de la història? Perquè, si ens hi posem no acabarem mai. I sempre s’aprovarà amb els vots de qui governa i l’oposició de l’oposició. I que quedi clar que quan qui governa sigui a l’oposició s’oposarà sorollosament a la rehabilitació de qui proposi qui abans era oposició, però que ara no s’oposa.

Podíem començar per proposar, a tall d’exemple, fer un acte de rehabilitació del musulmans passats pel ganivet per nosaltres els catalans, comandats pel bon rei en Jaume a la conquesta de Mallorca i València? Suggerim al Parlament un acte de reprovació a Jaume I? I dels pirates i negrers, no n’hem de fer un ple extraordinari? El Parlament, que escollim amb els nostres vots, ja té prou feina en fer les lleis i de controlar al govern, que no és poc.

Una cosa és que el Parlament faci puntualment algun acte de reconeixement institucional per a casos apropats en el temps, com les víctimes dels camps de concentració, i l’altra és que es dediqui a remoure la història llunyana, per escruixidor que sigui el record.

Perquè, des d’Adam i Eva cap aquí, d’injustícies que tenim per a reparar n’hi ha una pila. I un no pot deixar de pensar en els somnis humits de qui presenta mocions com aquesta que tenen més a veure amb el joc polític actual que no pas amb aquelles pobres dones tan injustament tractades segles enrere. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.