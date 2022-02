Algunes escoles de Girona amb adolescents d’edats entre 14 i 16 anys han viscut enrenou perquè s’han difós vídeos gravats per unes adolescents, de contingut eròtic. Aquestes imatges han corregut com la pólvora entre els estudiants. Podem dir que ja està fet i que les protagonistes de la història han entrat a la llista de les víctimes de la inconsciència digital.

Aquests vídeos són així mateix una prova més del mal que les xarxes socials han causat en el concepte d’intimitat. Aquests menors i adolescents s’han criat fent servir aquestes plataformes per compartir vivències de tota mena. Les persones que han crescut en aquest món virtual, no sempre són capaces de posar els límits entre l’àmbit públic i el personal, o fins i tot entre el social i l’íntim. Aquests vídeos que els menors van gravar a casa d’una d’elles, es situen en un ambient dins de les xarxes socials i noves tecnologies que a hores d’ara els adolescents consideren més que normalitzat. Podem dir que aquesta familiaritat i domini del mitjà són dos factors que fan perdre la consciència de la repercussió: possibles danys futurs que poden causar aquestes conductes. Esborrar aquestes imatges de la xarxa un cop han estat penjades i difoses, és pràcticament impossible.

Quina motivació porta a un menor a gravar-se en situacions explícitament sexuals i un cop això, després divulgar-les? L’adolescent dona per fet que tothom és present a les xarxes socials i que en aquest ambient tot s’hi val. Els menors protagonistes d’aquestes històries, actuen sense cap por. Per descomptat hi ha un component impulsiu i d’inconsciència característic de l’adolescència. Però està estretament relacionat amb tot allò que els menors veuen a canals que fan servir habitualment i com una cosa molt natural per comunicar-se.

A vegades els famosos també són víctimes de la divulgació d’aquesta mena de vídeos, sense que sembli que això s’interposi en el seu reconeixement social, cosa que pot transmetre la falsa idea que la divulgació d’aquesta classe d’imatges no comporta cap problema pels protagonistes.

Segons els experts, proliferen fotos i vídeos d’alt contingut eròtic amb adolescents com a protagonistes a les xarxes socials. Tot això es fa sense cap vergonya i pensant que és una conducta d’allò més normal. Avui en dia hi ha un nou concepte de sexualitat entre els menors que no tenen cap problema per accedir a vídeos o imatges eròtiques. Ara tot es fa més ràpid en la iniciació sexual i l’ús de les noves tecnologies. Estudis realitzats a Espanya diuen que gairebé nou de cada deu adolescents de 15 anys tenen telèfon mòbil, cosa impossible de canviar.

El que sí que es pot canviar és l’educació i prendre consciència de la importància de formar adequadament els menors per tal que sàpiguen que Internet té memòria i que el que facin avui, els podrà passar facturar la resta de la vida en temes d’intimitat digital. Si que se’ls pot ensenyar abans que sigui massa tard, a fer un ús adequat de tot el contingut visual que tenen al seu abast i inculcar-los que les inconsciències es paguen cares en aquest món virtual.