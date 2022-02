Acabo de signar en la campanya promoguda per Carlos San Juan per reclamar que els bancs atenguin presencialment a les persones grans, donades les dificultats en el maneig d’aparells tecnològics.

És una evidència que cada vegada hi ha més oficines tancades, que els horaris d’atenció al públic són retallats, que deriven a fer per Internet la majoria de les operacions i els caixers automàtics desapareixen dels pobles i barris amb la mateixa proporció que augmenten les cues de ciutadans que necessiten fer alguna operació.

Avui és impossible prescindir del servei bancari. De fet, els estats ens controlen totes les operacions i els promouen per evitar frau fiscal i d’altre mena. Cobrem, paguem, operem mitjançant el sistema bancari. Fan un servei al públic i per això, quan trontollen, els Governs ens obliguen a rescatar-los amb diners públics que són de tots.

Ha esclatat a tot l’estat, Catalunya encara en menor mesura, la queixa de la manca d’infraestructures, oportunitats i serveis al territori rural. És clar que hi ha una desigualtat territorial que produeix desequilibris creixents i generaran tensions entre parts del país i entre ciutadans.

En tots els casos, és la gent gran la que més ho pateix: uns perquè no tenen ni oficina bancària, ni tan sol caixer i altres per no saber manejar les noves tecnologies. Mentrestant, els bancs presumeixen d’enormes guanys i segueixen sense retornar els diners públics dels rescats.

El Govern i dirigents bancaris públics i privats, fan declaracions comprensives i compassives que comencen a ser irritants, però no fan res per resoldre aquestes situacions injustes.

Miro cap al Pirineu i em venen al cap aquelles oficines que hi ha a tots els pobles i barris de l’estat francès, normalment al costat de l’Ajuntament: «La Poste» i la seva filial «La Banque Postale», que és un banc públic lligat a Correus, que ofereix serveis bàsics de comptes i estalvis. Chapeau! Perfecte!

Les Administracions podrien operar-hi per pagar sous, pensions i altres operacions de pagaments i cobraments. Són molts recursos!

Aquí no volem pas més, per resoldre els problemes de la gent gran i els de pobles petits, barris de ciutat i per donar un servei bàsic indispensable per lluitar per la «España vaciada» i la «Catalunya deixada de la mà de Déu».

Fins i tot, amb un servei bàsic com aquest resolt, potser els bancs reaccionaran tornant a humanitzar-se i retornant a acostar-se al territori i a les persones, sobretot les que més ho necessiten. Si no, potser algun dia no caldrà rescatar-los amb diners públics, total, pel servei que ens fan...