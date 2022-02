Aquest mes de febrer podem visitar l’exposició «Valentí Fargnoli. El Paisatge revelat» a la sala polivalent de l’Ajuntament de Verges. Les fotografies de Valentí Fargnoli (Barcelona, 1885 -Girona, 1944) mostren el paisatge de la seva època.

Són imatges de la vida quotidiana dels nostres avantpassats, dels carrers tal com eren. Gràcies a la bona qualitat de les fotografies, el bon muntatge de l’exposició i l’amplitud de la sala es pot revisitar aquest fons documental que potser ja hem vist però que val la pena de tornar a veure per recordar com era el nostre entorn fa uns anys i valorar-lo.