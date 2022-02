Sembla que, finalment, Pedro Sánchez ha vist la llum i se n’ha adonat que a aquestes alçades de la pel·lícula, l’obligatorietat de la mascareta al carrer no s’aguanta per enlloc. No només perquè els propis experts ho creuen, sinó pel simple fet que cada dia veus menys persones fent-la servir, en un acte de desobediència que no corre cap risc de ser sancionat. Frega el ridícul que dimarts el Congrés convalidés el decret per prorrogar-ne l’obligatorietat tant en espais oberts com tancats quan ningú se’n recorda de l’última vegada que van aturar o sancionar algú per no dur-la. I menys a Catalunya, que la mesura ve imposada per Espanya.

Amb la reobertura de l’oci nocturn divendres que ve, el final de les quarentenes a les escoles i la imminent desaparició de les mascaretes del carrer dimecres, un cop ho hagi validat el Consell de Ministres, ja pràcticament res ens recordarà que encara estem en pandèmia. I haurem passat, per exemple, d’aquell zel amb què policies locals de pobles de costa i Mossos controlaven que cap propietari de segona residència hi entrés durant el confinament, a uns últims dies on si duies o no mascareta li relliscava a l’autoritat. Provi-ho abans que no sigui massa tard, agafi el gust a desobeir. Que no tothom té tanta sort de poder-ho fer.