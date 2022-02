El que va passar dijous a la tarda al Congrés dels Diputats arran de la votació de la reforma laboral a més d’escandalsa és una nota a incorporar a l’anecdotari del país que, evidentment, poc ajuda al prestigi de les institucions (déu-n’hi-do també al Parlament de Catalunya). El diputat popular Alberto Casero es va equivocar a l’hora de votar a través de l’ordinador des de casa. Afirma que va votar una cosa i el sistema informàtic ho va entendre al revés. No se’l creuen ni els seus. El fet concret, però, és que el govern va guanyar «de xiripa» en una votació que en aquell mateix moment tenia perduda per la manca del suport esperat de dos diputats navarresos. Potser la legislatura estava en joc...

El diputat, en veure que l’havia pifiat, es va vestir i s’en va anar al Congrés. No va poder fer-hi res. Tècnica i legalment, ja havia votat. Es va asseure (més aviat, enfonsar) al seu escó mentre la cridoria augmentava. El secretari dels populars, Teodoro García Egea s’oblidava de totes les formalitats: «Meritxell, ¿qué haces?, ¿dónde vas?», escridassava a la presidenta quan aquesta aixecava la sessió on es va demostrar que avui, de memòria, ja ningú sap ni sumar ni restar. Ja no entrem en la complexitat de multiplicar o dividir, un altre món. Josep Pla escriu a les seves cròniques parlamentàries que un dia, essent durant la república president del congrés Santiago Alba, les discussions van pujar molt de to amb insults, cops de puny i, fins i tot, exhibició de revòlvers: «señorías», els hi va dir, «guarden las formas, al menos trátense de usted!». Desconec quin recorregut poden tenir les reclamacions que anuncia el PP, però acabaré pensant com un advocat madrileny quan li pregunto com ens pot anar un problema mercantil quan aquest acaba a la justícia: «depende de quién nos toque».

La casualitat va fer que poques hores abans d’aquesta votació jo anés al Congrés dels Diputats perquè tenia una reunió amb un parlamentari per tractar un projecte de llei. Per a mi, és un lloc familiar. A la meva primera etapa professional madrilenya als anys vuitanta hi era gairebé cada dia. Tot era més petit i familiar. Hi havia una seguretat important al voltant perquè el Comando Madrid d’ETA executava terribles i sagnants atemptats. Pero després, ja a dins, ens coneixíem tots; no només els diputats sinó també la gent que et feia la vida més fàcil i agradable: secretaris, uxiers, policies, cambrers del bar, assessors o caps de premsa i funcionaris en general. Fèiem el café, dinàvem al self-service, jugàvem pletgats a les quinieles o la loteria i jo fumava un cigar havà en alguna distingida butaca d’algun noble racó de la seu de la sobirania popular, en connivència amb els que de veritat controlaven el que passava a aquella santa casa.

Hi vaig anar, com sempre, ben vestit i amb corbata. Avui, aquesta indumentària en els homes, que abans eren una immensa majoria, ja no és una norma no-escrita, però tampoc una excepció. «Posa’t corbata que li agradarà, a la Pepita», em va recomanar el recordat diputat socialista Lluís Maria de Puig quan vaig anar a demanar l’acreditació de corresponsal a la cap de premsa del congrés. Fou un dia que en Josep López de Lerma, diputat convergent durant un quart de segle, tot una brillant trajectòria, em va convidar a dinar una bona carn alrestaurant Sixto («Al buen comer le llaman Sixto», proclamava la propaganda radiofònica) i després em va conduir fins al despatx de la Pepita, que ja feia una funció similar al règim anterior perquè, evidentment, es van heretar els funcionaris.

A mitjans de l’any 1985, durant una tarda en la que no hi havia ple, la senyora Pepita ens va dir que, aquells que volguéssim, ens podríem fer una foto (que, per cert, encara conservo i on hi apareixo amb en Pep Capella i en Lluís Falgàs, com no podria ser d’altra manera) amb els dos lleons de la icònica escala de l’entrada solemne del Congrés dels Diputats, obra de l’escultor Ponciano Ponzano, que per primer cop en un segle es retiraven per una restauració. Va ser llavors quan es va descobrir que a un dels lleons li faltaven els testicles, ja que normalment no era visible aquesta part de la seva anatomia atesa l’ubicació de l’estàtua i, a més, perquè la cua li tapava. Quin drama! Encara recordo que hi va haver tota mena d’especulacions i propostes sobre el que calia fer en aquella situació. Finalment, es va deixar el lleó tal com estava.

Malgrat tot, cal dir que la testosterona i l’anedralina al Congrés dels Diputats segueixen estant ben presents.