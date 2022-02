El títol d’aquest article és robat. La idea la va deixar anar el periodista Joan Julibert a RAC1 i la vaig trobar enginyosa i divertida, a més d’encertada. Tots sabíem a què ens exposàvem quan Junts va presentar Laura Borràs a les eleccions al Parlament i, encara més, quan va ascendir a comandant de la Mesa. El postureig estava assegurat, com així succeeix en totes les històries on hi ha implicada la presidenta. Ella, a diferència d’altres, té una habilitat inqüestionable i pot semblar que està còmoda en aquests tipus de situacions. No és així, perquè sap que trepitja terreny relliscós i que, malgrat tenir un seguici incondicional que la defensarà faci el que faci, també hi ha -fins i tot dins del seu partit- qui espera la més petita relliscada per passar-li factura.

El cas de Pau Juvillà la molesta. L’ha posat contra les cordes perquè no fa tant de temps ella, quan estava a l’altre costat de la barrera, no va tenir compassió amb Roger Torrent en el moment que aquest va haver de decidir si acatava o no una ordre de la Junta Electoral Central respecte a l’escó de l’aleshores president de la Generalitat, Quim Torra. Torrent, que va arribar a la presidència de la Mesa del Parlament sabent molt bé fins a on podia anar per no veure’s en la conjectura de la seva predecessora, no té res a veure amb Borràs. Podrà fer gesticulacions inútils, perquè tots les fan, però sap quins són els límits i fa esforços per no arribar-hi.

Laura Borràs és d’una altra pasta. També coneix els límits, els voreja i s’hi acosta. Per això és capaç d’anunciar la paralització del Parlament, una mesura totalment antidemocràtica que no la perjudica entre els seus, i quedar-se a mitges amb la barroera estratègia d’anul·lar comissions per falta de quòrum. Sabia a què s’exposava si ho feia com ho havia dit i per això va optar per una segona opció, més suau i sense risc que li va permetre desviar l’atenció unes hores. Ja està. Objectiu complert momentàniament, tot i que l’embolic hi continuava essent.

Hi ha altres actors del vodevil d’aquesta setmana. Un d’ells és Josep Costa, que malgrat que és del color polític de Borràs -es va presentar a les eleccions a la mateixa llista-, ho dissimula molt bé. L’exvicepresident del Parlament es va afanyar a fer un tuit -que és el lloc on navega més còmodament- criticant les decisions de la Mesa quan les coses es van torçar. «Mai no hagués imaginat que el @parlamentcat renunciaria explícitament a la seua sobirania en un dictamen votat pel ple i publicat al diari oficial. No era això, companys, no era això!».

Que fàcil és criticar sabent que la responsabilitat d’una presumpta desobediència mai recaurà sobre les teves espatlles. Costa també és així, abrandat tot ell i sempre dient als altres què han de fer, sense que hàgim pogut comprovar mai com actuaria en situacions similars. És de preveure que ho faria com Torrent o Borràs, tot i que aquesta afirmació és una simple especulació.

L’altre rei de Twitter tampoc s’ha pogut estar de posar més de llenya al foc a les relacions entre JxCat i Esquerra que, malgrat que sovint no ho sembli, encara governen junts. Quim Torra, que no li ha perdonat a Torrent que acatés l’ordre de la JEC, va escriure: «Ja m’hauria agradat a mi haver tingut aquesta votació. Gràcies per la defensa de la sobirania del Parlament que esteu fent MHP @LauraBorras». El tuit és del 25 de gener, poc després que la Mesa acordés «protegir» l’escó de Juvillà. Torra molt probablement ni va intuir que l’acord no serviria per a res i que només seria un pas endavant per fer-ne quatre enrere dies després.

El problema de la presidenta del parlament és ella mateixa i ho vesteixi com ho vesteixi, digui el que digui i gesticuli el que gesticuli ha hagut d’actuar com ho va fer Torrent amb Torra. Com va dir que mai s’havia de fer. Igual que ho faria Josep Costa si algun dia tingués responsabilitats de veritat a primera línia. Al final, Laura Borràs només ha desobeït a Laura Borràs.