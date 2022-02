Un temps enrere als Simpson s’eliminava el personatge d’Apu, l’immigrant indi propietari d’una botiga. Segons es va dir llavors, pertanyia a un estereotip «massa racial» per seguir a la pantalla. En treure’l, no per això van deixar d’existir milers de botigues similars a tot Europa i els Estats Units, els immigrants i els països afavorits.

Com amb molts altres temes importants avui dia, es va fer per mera correcció política. Aquesta manera d’amagar la realitat, no fos cas que cabregés a algú. La qual cosa ens acosta cada vegada més a viure en un món on, si alguna cosa que no és del gust de tothom, i malgrat això té la voluntat de continuar existint, no es canvia, només cal que no s’esmenti, i assumpte arreglat.

La setmana passada entrevistava per a aquest diari Daniel Vivern, pel seu llibre Políticamente incorrecte, on parla de la correcció política. El periodista gironí rescatava aquesta definició: «renunciar als criteris propis per aconseguir l’acceptació falsa d’una majoria d’estúpids».

Crec que amb l’aplicació del decret en Educació sobre el curs 2022-2023, en què se suprimeixen les notes de primària i ESO, i s’evita el «suspès», s’empra el mateix mecanisme de correcció política que amb Apu. No fos cas que es discrimini algun pobre nen per mal estudiant. No fos cas que algú se senti malament. Fins i tot es permetrà a l’alumne passar de curs encara que suspengui.

Per més que deixi d’existir una nota que els defineixi, no deixa d’haver-hi mals alumnes (només que ara no ho saben o els serà igual). Però amb la nova modalitat és gairebé com si desapareguessin i l’eficàcia de l’educació fos igual per a tothom. Segurament els estudiants seran una mica més feliços, almenys fins que la vida laboral els doni els primers cops. Que en aquest cas solen ser uns quants. Al cap i a la fi, com se solia fer a l’època del meu pare, en què molts mestres picaven als seus alumnes, acabarem tornant a les arrels, quan s’aprenia a cops. Però no significarà un suspens, sinó passar a formar part de la llista de l’atur. O una cosa pitjor.

A la nostra època arribem a la igualtat d’una forma peculiar i estranya, deixant de nomenar allò que no ens agrada, o allò que pugui molestar; en aquest cas, els pobres alumnes que s’haurien d’esforçar més per aprovar. No deixa d’estar en sintonia amb aquesta cotilla intel·lectual que silencia la societat i on dir alguna cosa fora de to és exposar-se a la paret d’afusellament de les xarxes.