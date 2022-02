Si una empresa, en els darrers vint anys, hagués perdut la meitat de la seva maquinària, la producció fos quasi una tercera part inferior, la facturació es mantingués més o menys igual, els llocs de treball reduïts en un terç i que tot això passés amb una forta subvenció dels costos energètics, molt importants pel seu compte d’explotació, quina diagnosi en faríeu d’aquesta empresa? Ben segur que diríeu que està en una forta crisi. Doncs bé, aquesta és la radiografia del sector pesquer marítim a Catalunya.

En efecte, de les 1.382 embarcacions de l’any 2003, només en quedaven 726 el 2020, amb una reducció equivalent dels llocs de treball; en aquest mateix període de temps, les captures totals s’han reduït de 33.500 a 25.300 tones (amb variacions interanuals) i la facturació total ha passat de 121 a 102 milions d’euros, una davallada molt gran en termes monetaris constants. Durant tots aquests anys, el preu mitjà de venda del peix a llotja s’ha mantingut estable, entre 4 i 5 euros, amb lleugera tendència a la baixa. I tot això amb un gasoil molt subvencionat. Amb aquestes dades, s’hauria de concloure que la pesca a Catalunya és difícilment sostenible, tal com la coneixem ara mateix.

Analitzem-ne les causes. En primer lloc, la Mediterrània és un mar pobre (allò que els científics en diuen oligotròfic). La concentració de nutrients (nitrats i fosfats sobretot) és molt baixa i en conseqüència la producció primària (fonamentalment fitoplàncton) és comparativament molt inferior a la d’altres mars. Tot això repercuteix a les xarxes tròfiques i fa que la biomassa de determinades espècies comercials de peixos, que es situen damunt de tot de les cadenes, es vegi limitada.

En segon lloc, la manera que fem servir per obtenir proteïnes del mar és altament ineficaç. És com si encara no haguéssim inventat ni els ramats ni les granges a terra i per menjar una gallina o un tros de vaca, haguéssim de sortir al bosc per intentar capturar allò que la natura ens volgués posar a l’abast. És evident que seria impossible alimentar eficaçment a la població mitjançant aquest sistema, que és el que es fa servir a la pesca. D’altra banda, el cicles de matèria i energia al mar són diferents als terrestres i no hem après a cultivar-ho, almenys a les costes de Catalunya. Una dada: la producció de llobarro per aqüicultura ha passat de 400 a 100 Tm en poc més de cinc anys. I les «granges marines» que van sorgir fa un temps (com la de Sant Feliu de Guíxols) han desaparegut, per diverses raons. La principal: que el mar és un medi difícil i hostil.

Per tant, no queda cap més remei que sortir a pescar cada dia. I cada dia amb maquinària més potent i amb instrumentació electrònica cada cop millor per a localitzar els peixos. Si afegim aquesta pressió tecnològica el fet que algunes modalitats de pesca (com l’arrossegament) són destructores dels ecosistemes i només aprofiten una part del que capturen, és fàcil adonar-nos que estem en una situació de sobreexplotació: cada cop es pesca menys i també les mides dels exemplars són més petites.

Les administracions amb competència (des de la UE a la Generalitat de Catalunya) introdueixen regulacions que són sempre limitatives: dies màxim de pesca, horaris, nombre màxim de captures (per exemple, les garoines de la Costa Brava) i des de fa uns anys, les vedes, per les quals determinats sectors de la costa deixen de pescar una temporada, cada cop més llarga. És evident que sense pesca, els estocs es recuperen i els exemplars tornen a ser més grans (hi ha bons exemples, com les poblacions de peixos a les illes Medes o en alguns caladors de lluç). És a dir, no pescar una temporada per després pescar més i millor. Però sense pesca no hi ha economia pel pescador i cal acudir, com sempre, als pressupostos generals mitjançant subvencions.

Que més ha fet l’Administració per protegir el sector? Durant uns anys es va dedicar a instal·lar esculls artificials (denominats també biòtops) al llarg de tota la costa catalana. Eren de dues menes: de protecció (estructures físiques que impedien que les arts de ròssec entressin a praderies de fanerògames) i de producció (de foment de la biodiversitat i, per tant, la biomassa de peixos). N’hi ha 18 repartits per tota la costa catalana i el darrer es va instal·lar fa uns 10 anys. Jo no conec (no dic que no existeixi) cap estudi rigorós que demostri l’eficàcia d’aquest formigó (també vaixells) enfonsats al mar. En tot cas els problemes actuals (encongiment del sector, esgotament de caladors i necessitat de vedes) es donen, havent instal·lat tots aquests esculls. Caldria veure si sense ells la problemàtica seria pitjor.

Els productes de la pesca a la costa catalana són d’una gran qualitat. El roig llampant de la gamba (sigui de Roses o de Palamós!), la brillantor dels calamars de potera, els tons platejats de les caixes de sardina i seitó, els ulls vius d’un llobarro o un cap-roig acabat de capturar, els llenguados que arriben vius a les peixateries... No voldria que mai s’acabés aquest recurs, que tant plaer gastronòmic dóna, més enllà de les dades macroeconòmiques exposades. Però també entenc que acaba essent un producte elitista, rendible només pels seus preus alts (gamba extra a 140 euros/Kg a ple estiu...).

No tinc cap solució. Només he descrit la davallada del sector pesquer a Catalunya, explicable per les característiques ecològiques de la Mediterrània i també per la sobreexplotació. Diverses actuacions d’ocupació del litoral i la contaminació marina han estat també un factor de retrocés de l’activitat pesquera. I ara, per acabar-ho d’adobar, apareixen noves agressions a l’horitzó, com la construcció de parcs industrials de generació d’energia elèctrica al mar. Però ho deixo per a un altre dia...