El 28 de gener de 2021, un grup de ciutadans de Girona, de diferents edats, professions i orígens, vam anar a una notaria de Girona i vam constituir un partit polític municipalista i independent amb el nom de Girona x Girona.

Per tant, el nostre petit i jove partit, ha acomplert aquest mes de gener de 2022 el seu primer aniversari. Abans de la seva constitució formal notarial portàvem ja mesos treballant en la conformació del partit, en el disseny del nostre logotip, en la redacció dels nostres estatus fundacionals i en altres tasques internes.

Les causes que ens van portar a fer aquest pas, a constituir un partit genuïnament gironí, independent de qualsevol obediència barcelonina, va ser el creixent desencís de la ciutadania amb els partits polítics tradicionals que constitueixen allò que molts politòlegs anomenen la partitocràcia, la mala gestió que s’estava i s’està desenvolupant des del govern municipal, la paralització administrativa de moltes de les àrees vitals de l’Ajuntament de Girona, la ineficiència en la prestació dels serveis públics municipals, el descontentament dels ciutadans per l’estat d’abandó i brutícia que pateixen els carrers i places de la ciutat, entre d’altres.

Quan vam fundar Girona x Girona vam definir els tres principis fundacionals. Primer, el municipalisme. Només ens presentarem a les eleccions municipals de Girona i volem centrar-nos en la ciutat de Girona, per a la defensa dels drets i interessos dels seus ciutadans. Som independents de qualsevol partit polític català o espanyol. Som municipalistes i volem que les decisions que afecten a la nostra ciutat es prenguin només des de Girona i els seus barris, sense cap mena d’ingerència forània. Segon, el gironisme. Exigirem a les institucions catalanes i espanyoles les inversions necessàries per a la ciutat de Girona, sense demora ni excuses. Tercer, l’autonomia pels barris. Tres principis, tres objectius que, lògicament, han de comptar amb una estratègia i uns agents per materialitzar-los: Els Consells Municipals, el Comissionat de Barri i el Pla Anual de Barri.

Els Consells Municipals de Barris gestionaran el dia a dia dels barris, desenvolupant competències delegades per l’ajuntament. La descentralització administrativa de l’ajuntament a favor dels consells municipals de barris, marcarà el nostre full de ruta.

El Comissionat de Barri. Un treballador municipal estarà tot el dia voltant pel barri i comunicarà qualsevol incidència que vegi (un fanal que no funciona, una vorera en mal estat, un perill en una via pública, etc ...) perquè s’arrangin amb celeritat i eficiència.

I el Pla Anual de Barri. Els consells municipals de barris redactaran uns plans d’inversions anuals dels diferents barris amb totes les prioritats que s’hagin d’executar i que formaran part de la partida pressupostària municipal.

També proposem que s’encarregui un informe a una consultora externa de prestigi perquè faci un informe financer, per a garantir la viabilitat de la creació d’una empresa 100 per cent municipal, que prestés, en règim de gestió directa, els serveis de recollida d’escombraries i de neteja viària.

Els membres de Girona x Girona estem treballant en un projecte de programa electoral que abasti totes les àrees de gestió municipal, però que comptarà amb dos apartats. Un que farà referència al mandat 2023-2027 i l’altre que anomenem Agenda Girona 2050, que contindrà tota una sèrie d’accions adreçades a contractar diferents consultores, especialitzades en la gestió i administració local perquè, de forma sectorial, facin uns plans directors sectorials que ens indiquin quines inversions i quines infraestructures caldrà fer a Girona en els propers 25 anys perquè, a l’any 2050, Girona sigui una ciutat capdavantera, no només a nivell espanyol, sinó també europeu. Mirada llarga i ambiciosa per a fer una ciutat moderna on els seus ciutadans visquin millor. Que hi visquin bé els infants, els joves, els adults i la gent gran. Que hi visqui bé tothom, des del treballador més modest fins a l’autònom, al comerciant o al titular d’una petita o mitjana empresa.

A Girona x Girona volem una ciutat que lideri l’àrea urbana. La unió fa la força i, per tant, un dels puntals del nostre programa electoral, serà la ja inajornable, per imprescindible, creació del Consorci de l’Àrea Urbana de Girona, perquè, els ajuntaments que en vulguin formar part, coordinin les seves polítiques de mobilitat, d’urbanisme, de promoció econòmica i turística, d’habitatge, de serveis socials, etc...

I en aquests 16 mesos que queden fins a les eleccions municipals, des de Girona x Girona parlarem de moltes qüestions pendents a la nostra ciutat: de la mobilitat sostenible, de l’Hospital Josep Trueta, de la Casa Pastors, de l’edifici de la Central del Molí, de la política municipal d’habitatge, de l’estat del benestar, de com crear nous llocs de treball a Girona i a la seva àrea urbana, de com ajudar el nostre comerç local, de la política cultural, etc... Tenim molta feina pel davant i estem disposats a fer-la amb pas ferm i decidit.

No som polítics professionals, no hem creat Girona x Girona per a viure de la política. L’hem creat com a una eina que posem a disposició d’aquells gironins i gironines que no estan contents amb com ho està fent l’actual govern municipal, que no els agrada veure com està Girona ara i que volen que torni a ser a la ciutat que era abans.

Per això estem aquí; per això, Girona x Girona.