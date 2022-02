Des de principis del segle XIX, que va començar el servei als carrers i a les cases, i ja havia entrat també a la indústria, donant motiu a la 2@ Revolució Industrial, cada vegada més, al decurs dels anys, s’ha convertit en un bé de primera necessitat, la gran majoria de màquines i d’aparells, i actualment l’automoció, i això fa que, tots nosaltres, en depenguem, d’uns i altres.

Llavors, clar! l’electricitat no es fa pas sola, s’ha de fabricar, i en haver-hi cada vegada més una major necessitat, la seva producció necessita de més mitjans, entre ells l’energia regenerativa, a través de les plaques solars o eòlica que, però, tot i així, no dona l’abast.

I pel que fa als particulars, ens costa d’entendre aquestes pujades i baixades de preu, com si juguéssim a la Borsa, que fa que ens tinguem d’adaptar a les hores que poden ser més baixes –que a vegades no coincideixen– i cal fer equilibris per a lligar-ho amb les feines bàsiques de la llar.

Considerem lamentable, que a més de pagar un alt preu, encara se’ns obligui a buscar-te la manera més apta; malgrat que no es correspongui amb les nostres necessitats. És lògic, tot això? I no parlem del gas, eh!

És el nostre parer.