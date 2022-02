Tenim un enfrontament per part d’Aragó en vers a la possibilitat d’organitzar uns jocs d’hivern que Catalunya, en el seu moment va decidir celebrar-los al nostre Pirineu. Pel que sembla, aquesta proposta de sol·licitud catalana ha despertat l’interès del govern Aragonès, entrant en un enfrontament de titularitat compartida segons creuen els esmentats. Entrant en una auditoria de drets regionals per compartir en bona mesura la ubicació pirenaica. Llavors ens trobem en què aquesta per activa i passiva, vol la concessió del seu territori, com una opció prioritària. Sense voler entendre, ni entrar en raonaments de la inquietud promoguda per Catalunya.

Ara resulta que la germanor astral, s’ha convertit en una greu hostilitat per par del president d’Aragó. Aquest, aprofitant-se de la iniciativa catalana per aconseguir-ho, actua amb els seus fueros impositius, de la mateixa manera que va aprofitar-se de l’article 155, per fer l’espoli a les obres d’art a la diòcesis de Lleida. No m’agraden les comparances, però la dialèctica impositora que bé aplicant, demostren una posició de catalanofòbia desmesurada, quan hauria de mesurar-se, i tractar d’entrar en un diàleg de consens. Soc conscient que els Pirineus són extensos i que la seva magnitud implica raonaments de molt interès per totes les comarques compromeses i que també tenen les prioritats de ser reconegudes com a seus olímpiques.