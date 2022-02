Els neurocientífics es preocupen més per les neurones que per les cèl·lules glials, encara que les glies cobreixin un major espai al cervell. L’axó –filament llarg de sortida– d’una neurona està dissenyat, en els seus detalls moleculars, per propagar la informació amb una alta fidelitat a través d’extensos intersticis de separació. En el moment en què el senyal elèctric es tradueix en químic a la sinapsi –la unió de neurones–, el format físic de la informació canvia, però el contingut roman. L’arbre de dendrites –fibres d’entrada– en cada neurona sembla realitzar les operacions lògiques i estadístiques subjacents en la computació. Termes de la teoria de la informació com «senyals», «codis», «representacions», «transformacions» o «processos» envaeixen la neurociència. El processament de dades defineix fins i tot les preguntes legítimes. Si la utilitat d’una teoria científica depèn del que explica i dels descobriments que inspira, l’aspecte que revesteix més interès per la teoria computacional de la ment és l’impacte que ha tingut en la psicologia. Burrhus Frederic Skinner i altres conductistes insistien que resultava estèril centrar-se en els esdeveniments mentals, atès que únicament podien ser analitzades les connexions d’estímul i resposta, al laboratori i a la natura. Amb el temps, va resultar que el cert era justament el contrari. A partir de les dècades dels cinquanta i els seixanta del segle passat, els investigadors Allen Newell, Herbert A. Simon, George Miller i Donald Broadbent van importar conceptes de la computació per a la psicologia, i ho van fer bé.