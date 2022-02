Els diputats al Congrés espanyol es fan un embolic amb tres botons per votar qualsevol llei, modificació i/o reforma (sabeu de que parlo, oi?) i els jubilats i persones d’edat (cadascuna d’elles amb les seves capacitats) estan «obligades» a fer servir correctament un caixer automàtic per treure rals, pagar impostos... per consultar i penjar documents al portal de la Meva Salut; per navegar i cercar informació de l’Agència Tributària i poder fer la declaració de l’IRPF; per passejar per a qualsevol web d’un ajuntament qualsevol i consultar el que sigui; per buscar bitlles d’avió o de tren ràpid, a no se quin destí, i aprofitar els millors preus i/o la millor promoció; fer compres en línia de qualsevol cosa... En definitiva, ho han de saber fer (i ho hem de saber fer tots plegats) i els que ens representen (se suposa) al Congrés, i han de legislar i promoure les lleis que després haurem de complir tots (i pobre del que se les salti...) es fan un embolic amb tres botonets per dir un simple Sí, o un No, o bé abstenir-se... Mare de Déu... Diria que costa ben poc, no?