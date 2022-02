La temporada d’aquest Girona es podria resumir com un «contra tot i tothom».

Per una banda el VAR, que sens dubte premeditadament decideix sempre en contra del Girona, amb unes línies inventades, uns criteris inexistents i amb àudios que no podem ni volen que sentim perquè estic segur que l’àrea geogràfica preval molt alhora de decidir davant qualsevol dubte.

Per molt que el soci s’enfadi, el club manté un immobilisme total, que sembla que les decisions arbitrals ja els semblin bé.

Però sobretot, aquesta plantilla i entrenador han de lluitar contra un dirigent que sembla que la única missió que té és frustrar totes les aspiracions, Joan Enric Cárcel.

No només és imperdonable la manera com va tractar a Machín al seu moment, sinó que sense ell ha fracassat en cada decisió que ha pres. Ha arruïnat el club esportivament, amb Machín decidint érem a primera i amb ell a segona. Però sobretot ha hipotecat l’estat econòmic del club per molts anys per decisions pròpies d’un desentès en economia, pagant sous elevadíssims a jugadors que ni formen part de la plantilla i els quals els queden encara algun any de contracte.

Si ho has arribat a fer malament que ni els 5 milions per Mójica, 2 per Porro o 1 per Sylla, han servit per reforçar l’equip mínimament i, al teu estil, has d’anar a buscar velles glòries ja mig retirades, que no milloren en res al que tenim abans que portar tres peces clau que et demanava l’entrenador, un entrenador que fa miracles amb la plantilla tant justa que li has proporcionat.

Els deutes que deus haver generat amb les teves gestions no me’ls puc arribar ni a imaginar.

Finalment, dir que de xantatge poc, els socis volem en Michel però a tu no, així que tingues la dignitat de renovar un entrenador que ens representa i que ens fa sentir orgullosos i plega, la teva etapa fa anys que ha acabat!

Bé, perdona, no et vull exigir feina, que ja sé que la teva manera de treballar és a destemps, a remolc i no abans del 28 d’agost.