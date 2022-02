L’Ajuntament de Lloret va aprovar la gratuïtat dels aparcaments a les zones verdes per als residents a partir de l’1 de març. Anem a pams per copsar l’abast de la mesura.

Primer: els residents presents i absents van ser substituïts pel concepte de veí pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre i adquireixen aquesta condició en el moment d’empadronar-se. Així, els veïns titulars d’un vehicle que paguin l’impost de vehicles a Lloret podran aparcar gratuïtament a les zones verdes, alguna vora el mar.

Segon: l’article 51.5 de l’Ordenança de circulació disposa que s’haurà d’obtenir un distintiu específic «prèvia sol·licitud de l’interessat i prèvia comprovació que concorren les condicions de ser resident (...), estar al dia de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) (...) i abonar les taxes que s’estableixin en l’ordenança fiscal corresponent». Aquell que interposi algun recurs i avali el deute, quedarà exclòs?

Tercer: segons el regidor de Mobilitat, Cristian Fernández, «caldrà obtenir un tiquet en els parquímetres o a través de mitjans de pagament telemàtic, que en el cas del residents amb distintiu serà a cost zero i tindrà una durada de 48 hores, sent necessari obtenir un nou tiquet passat aquest temps». Per tant, si cada dos dies es canvia el tiquet, l’aparcament no tindrà límits? No és manera d’afavorir la rotació!

Quart: l’article 7 apartat H) de l’Ordenança fiscal disposa: «La taxa per a l’obtenció del distintiu per als vehicles que tributen l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar i els/les titulars dels quals estiguin empadronats/des al municipi serà de 5 €/any. Aquests/es rebran el distintiu específic (...) al seu domicili (...) i tindran fins al 28 de febrer per refusar-lo, si així ho desitgen. (...). De no fer-ho s’emetrà el rebut corresponent de manera automàtica».

En què quedem? El distintiu es concedeix prèvia sol·licitud i comprovació o, tant sí com no, s’envia al domicili i, si no es refusa, s’ha de pagar el rebut?

Cinquè: La taxa per l’expedició del distintiu no s’hauria de regular en l’ordenança sobre prestació de serveis administratius que en l’article 3 declara no subjectes a taxa la tramitació de documents que es derivin de la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic? Com passa en aquest supòsit. Per cert, el distintiu és gratuït a municipis com l’Hospitalet o Vic, entre altres.

Sisè: No és massa optimista la previsió de recaptar 57.500 € l’any en base a 11.500 vehicles (un 82% del cens) per només 730 places? Estaran sempre ocupades? N’hi haurà per a tothom que compleixi els requisits?

Si no s’aclareixen aquests interrogants, una iniciativa lloable pot convertir-se en un nyap.