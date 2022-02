Aquests dies els abusos sexuals a l’església han tornat a ser notícia per la voluntat d’investigar-los des de la política. Un cop més, les coses en aquest àmbit s’embardissen més del compte, però com a mínim ha servit per posar de nou el focus sobre un tema que, malgrat la seva gravetat i persistència, sembla condemnat a ser una realitat cíclica i de boca petita. Sí, se’n parla més que mai i sí, s’ha avançat en molts fronts i s’ha creat el clima per a trencar molts silencis, però encara fa massa la sensació que a les víctimes només se les escolta quan esclata l’escàndol i que l’estament eclesiàstic continua fent la seva vida com si res. Uns fets tan dolorosos no han de sucumbir a la inèrcia, ni encara menys a la desmemòria. Perquè al final, tot aquest tema no va de conviccions ni de dogmes, que sempre mereixen respecte, sinó de la instrumentalització d’una institució per cometre atrocitats aprofitant-se de la bona fe (mai millor dit) de les persones. De fet, és la demostració d’un vell problema que dista molt de resoldre’s: la sistèmica falta de rendiment de comptes de l’església. Passa amb el seu paper en episodis històrics que convé no repetir, passa amb el seu patrimoni i també amb les seves opinions anacròniques i esbiaixades. Actuen com si fossin imprescindibles, com si les seves baixeses no haguessin de ser de domini públic, i cada vegada que se’ls interpel·la responen amb menyspreu, com si l’altre estigués equivocat per definició. Però és contradictori i fins i tot insultant que una institució que justament es vol nodrir del credo col·lectiu sigui tan irrespectuosa amb la veritat. Són, al final, una representació (envellida, arcaica, però un reflex) d’una part del món, i com a tal haurien d’actuar amb la fidelitat i principis que demanen als altres. Els casos d’abusos no són fruit d’un temps i d’un moment, sinó una pràctica estesa i encara amb massa ombres que ha trencat vides amb una impunitat eixordadora. Hi ha coses en què no es tolerable la indolència, perquè són atemptats a la vida en societat i una vulneració molt perversa de les regles del joc. Per tant, sí, convé investigar, convé aixecar catifes i convé mirar als racons dels despatxos d’audiències, i no s’hi val a argumentar que són casos aïllats i que s’està fent tot el que es pot. Simplement, perquè no és veritat. Han fet i fan molt mal, i respectar el que cregui una persona no pot estar renyit amb la transparència del paraigua que ho empara.