Les mesures anticovid a l’ensenyament han donat situacions esperpèntiques, com que els pares no vacunats puguin cuidar fills positius més fàcilment, perquè són contactes estrets sense immunitzar i s’han d’aïllar amb ells; nanos confinats que es passen el dia al carrer o criatures que, negatives i sanes, han estat setmanes sense escola encadenant quarantenes pels contagis de companys o familiars. Ara, un any i mig després del retorn a les aules (recorden el setembre del 2020, que semblava que arribaria l’apocalipsi quan la mainada trepitgés les classes?), s’afluixa una mica la corda. Pel mig hem pogut omplir estadis, celebrar concerts a peu dret, tornar a les discoteques o fer àpats en grup, però no impartir o rebre classe amb normalitat. I ja no dic que els infants es relacionessin entre ells amb un mínim de flexibilitat fora del grup bombolla, concepte que, per cert, els adults fa mesos que tenim més que superat.

Els protocols han evidenciat (un cop més) les dificultats per conciliar, però sobretot, han tornat a arraconar la mainada, com ja va passar durant el confinament. És el mal que fa no formar part del sistema productiu: no generes, no tens dret a tenir drets. Els pediatres alerten dels efectes negatius d’aquestes restriccions en l’aprenentatge, la sociabilitat i la salut mental i emocional dels menors. Ho pagarem ben car, tots plegats.