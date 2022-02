Abans, casar-se amb una persona de diferent sexe era un bon costum social que el catolicisme sacralitzà atorgant-li l’atribut de sagrament. La família nuclear era la institució recomanable i el matrimoni vivia a la llar criant els fills, que un cop adults per casar-se anaven a viure en una altra casa mentre els pares envellien, a voltes cuidats per una filla que es mantindria soltera tota la vida.

En el meu poble quan la Remei, la Toni i la Mar, les tres solteres i molt modernes, marxaren de la casa dels pares i foren a viure en un pis, va ser un escàndol, només superat per dos escàndols morals molt més greus: una noia en la dècada del 70 avortà i la mare va dir que la culpa era de la modernitat i una casada va deixar el marit.

El casament més sonat per estrafolari realitzat en el poble va ser el d’en Josep Bosch, conegut escultor amb el sobrenom Piculives, que va anar d’un pèl que el capellà, cansat de les seves sortides de to, el deixés sense esposa per irreverent. Quan li va preguntar «La vols prendre per muller en la salut i en la malaltia?» li va respondre: «És clar que la vull i per això hem vingut».

La boda més luxosa amb tres-cents convidats, alguns homes amb frac i les senyores amb vestits llargs exhibint moltes joies, va ser la de la Cristina, la filla d’un empresari, el més ric i estimat per tothom perquè mai va mostrar-se altiu ni distant. Quan van sortir els nuvis de l’església els esperava un haiga amb xofer uniformat (l’haiga era un Cadillac, un cotxe americà ostentós) que va recórrer tots els carrers. Durant dies es parlà del casori i dels assistents tan mudats i elegants.

Es comptaven moltes llegendes sobre casaments obligats, decisions familiars entre famílies. El meu germà Francesc va ajudar a un amic a fugir del poble amb una dona, la qual abandonà l’espòs i dues filles per anar a viure amb l’home que havia estimat sempre i que els pares no van permetre que festegés amb ell. Va ser una notícia explosiva, no havia passat mai que una dona plantés el marit i dues filles per anar-se’n a viure amb l’home que sempre havia estimat. Hi va haver un acord popular amb l’afirmació que ella era una bruixa i una pertorbada mental.

Van amagar-se a l’Alta Garrotxa per mor de no patir cap perill. Molts anys després vingueren a viure a la Vall de Sant Daniel de Girona i alguna vegada ens convidaren a sopar. Ell era el gironí que més ous de reig i rovellons trobava i també qui va arrancar totes les soques de bruc dels boscos, que venia a un artesà per fer-ne pipes.

Fer esquellots o esquellotar significa esbombar alguna cosa, donar una notícia a la gent. En la memòria lingüística més reculada hi perviu la frase que mai més he tornat a escoltar: «No feu esquellarots, si us plau», que l’aplicaven als nens quan cridaven més del compte o s’esvalotaven massa.

Esquellot, esquellarot o esquellotada és un bullici que es produïa amb esquelles, corns i llaunes davant la casa d’un vidu el dia que es tornava a casar o a la sortida de l’església després de casar-se. És un costum caigut en desuetud. En el meu poble l’esquellotada únicament es produïa quan un vidu repetia l’experiència de contraure un nou matrimoni; els veïns reprovaven públicament i sonorament la seva acció fent sonar instruments per amargar-li la cerimònia o el viatge de noces. Els que picaven les llaunes més sonorament eren els familiars de la dona morta.

La mare em va despertar quan era petit abans de les set perquè anés a l’església a veure com uns homes feien una esquellotada a un vidu que es tornava a casar. El dia anterior m’havia explicat que era un costum indigne, que la gent desaprovava, que estava en vies de desaparèixer i segurament m’agradaria recordar de gran haver sigut testimoni de l’última desaprovació popular contra un vidu que es desposava, mentre fora del temple uns homes feien soroll fent sonar esquelles o matraques.

(La matraca és un sonor instrument de fusta, que antany mossèn Josep ens feia tocar al migdia pels carrers el divendres i dijous de Setmana Santa per matar jueus, fins que un dia el senyor Horta ens va preguntar què estàvem fent, li responguérem que matàvem jueus i ni sabíem qui eren els jueus; ell ens va dir que no s’havia de matar a ningú que prou víctimes hagudes a la guerra civil i en la mundial; va anar a la rectoria a queixar-se i la tradició xenòfoba es va acabar gràcies a la seva intervenció).

No em consta que aquesta reprimenda sonora s’apliqués a les vídues si tornaven a maridar perquè tenien fills i la situació hauria estat més violenta, ja que el nou espòs hauria reaccionat probablement amb més agror. La comprensió cap a elles era causada pel fet que s’havien quedat soles i amb fills; alguna vegada la família del marit difunt se sentia contrariada.

En aquest control social sobre el comportament individual s’hi entreteixia sovint la picaresca, la burla i la mala consciència de molta gent.

Sobre el casament també hi ha molts refranys, alguns divertits i altres masclistes. «T’has casat, t’has cagat». «Home casat, burro espatllat». «Qui no vol casar-se que es casi el trenta de febrer». «Quan et vulguis casar busca dona prima i neta, que de bruta i grossa ja se’n tornarà». «Qui es casa per interès, ja m’ho diràs després».

«O tompora, o mores». El pas del temps contribueix a enaltir alguns costums passats idealitzant-los, però també els desmitifica.