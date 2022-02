Un any més, el poble d’Anglès ha tornat a sortir als carrers, fent palesa la seva solidaritat envers les disfuncions que ens toquen viure en ple segle XXI i una situació que cal afrontar. De ben segur, quan les ganes de ser i fer van unides, no tingueu cap mena de dubte que els resultats solen ser sempre òptims.

Anglès, en aquests darrers cinquanta anys, ha estat un poble on no han faltat aquests esdeveniments solidaris. Recordo amb una certa nostàlgia un acte celebrat, el mes de maig de 1973, al Cinema Espinet, amb més de mig miler de participants, on el benefici fou 28.575 pessetes destinat a la lluita contra el càncer.

Enguany, a Anglès, els inscrits a la cursa RUN4 han estat més de quatre-cents. La diversisitat i procedència dels participants ha estat notable.

Felicitar als inscrits/es organitzadors/es per aquesta diada, on, una vegada més, l’abraçada maternal de la nostra Vall de les Esglésies, envoltada de la nostra aigua, la nostra terra, les nostres icones i, com no, de la nostra gent. Hi han estat ben presents.

Diades com aquesta, enforteixen, on caldrien tenir ben present les paraules de Tom Hancks, en la pel·lícula Forrest Gam: «La vida és com una caixa de bombons; mai no se sap el que et pot tocar».