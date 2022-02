És una anàlisi crua i clara de les possibles alternatives en el nostre sistema energètic actual. El llibre planteja amb concisió perquè no funcionen ni funcionaran cadascuna de les solucions que s’han discutit durant les darreres dues dècades. La transició energètica és necessària, no només per l’impacte ambiental dels combustibles fòssils, sinó també, per la seva escassetat. Aconsella l’estalvi i l’eficiència, perquè realment sí que serveixen i serviran a partir del moment en què comenci el racionament. L’autor, Antonio Turiel, és doctorat en Física Teòrica i llicenciat en Física i Matemàtiques.

El creixement demogràfic demanda més serveis i aliments. Per contra, el canvi climàtic provocarà una reducció mundial d’aliments per l’escassetat d’aigua. «El problema és que és car dessalinitzar l’aigua del mar i moure-la on realment es necessita. El cost de fer servir aigua per l’agricultura és prohibitiu, i per això hi haurà zones on no es puguin produir collites sense aigua (Bill Gates)».

Segons l’informàtic, aquest sector és una de les solucions davant del futur per la desforestació, la fam a què s’enfronta Àfrica, la reducció de l’ús de l’aigua, així com per trobar noves alternatives als combustibles. Mentrestant, Bill Gates i Melinda Gates s’han convertit en el propietaris més grans de terres agrícoles dels EUA.

Elon Musk alerta que: «realment hi haurà una gran interrupció en el treball que passarà. És que els robots seran capaços de fer-ho tot millor que nosaltres. Vaig a deixar la feina, vull dir, que tots nosaltres ho deixarem. La IA (intel·ligència artificial) és un risc fonamental per a l’existència de la civilització humana».