La remodelació de la plaça Priorat de Santa Anna tanca el procés encetat als anys 80 amb la peatonalització del carrer Estret. Un projecte llarg, no absent de polèmiques en cadascuna de les seves fases, però que el temps i el sentit comú han acabat donant la raó al resultat final. De la mateixa manera que ningú es pot imaginar en l’actualitat cotxes pel carrer Estret, tampoc es poden escandalitzar per fer el mateix en el carrer Raval Superior.

La peatonalització de la Muralla serà una realitat, com passa en la quasi totalitat de poblacions urbanísticament medievals, que tenen un centre pacificat com Palafrugell. I és evident que el tancament d’aquest procés, comporta unes repercussions. I a cadascuna d’aquestes haurem de cercar la millor solució possible. Primer identificar la problemàtica i després com solucionar-la sempre amb visió de futur. Amb paciència, bona entesa i mentalitat oberta.

És evident que el principal trencaclosques és l’aparcament. No solament per l'eliminació de les places del Priorat de Santa Anna, sinó pels canvis de circulació de tot el centre. La mobilitat i l’aparcament sempre han d’anar de la mà; per poder aparcar en un lloc, primer s’hi ha d’arribar. És per això que, des del govern municipal, fa temps que s’hi està treballant.

Aquest pla té tres camps d'actuació

1. Aparcament de proximitat totalment gratuït a una distància màxima 10 minuts de Plaça Nova. Aquesta perifèria propera fou la primera on s’ha actuat: a l’est, l’aparcament de l’Avinguda Josep Vergés, just a l’entrada de Calella i Llafranc amb prop de 200 places. Al nord, ja urbanitzat, els espais del carrer Pals, a tocar de l’escola Barceló i Matas i l’obertura cada dia de l’espai del carrer Manufactures del Suro que abans només s’usava els diumenges. I a punt de començar les obres l’estacionament de l’Energia, carrer Garriga cantonada Manufactures. Prop de 300 places en aquesta zona, més les guanyades al carrer de Pals al convertir-lo en sentit únic. Un cop acabat, serà la creació més gran d'aparcament feta mai a la vila.

2. El Casal. Amb tota seguretat el més complexe de planificar. És inaudit que a l’estiu, quan és de pagament amb una hora gratuïta, estigui al 25% d'ocupació i que a l’hivern, gratuït al 100%, moltes hores del dia sigui impossible d’aparcar. El Casal és l'aparcament del centre de Palafrugell si agafem Plaça Nova com a referència. Dades: Plaça Nova – Casal: 245 metres amb un desnivell negatiu de 1,5 m . Plaça Nova – creuament Begur/ Pi i Margall: 238 metres amb un desnivell positiu de 8,8m. I aquesta és la realitat, malgrat que visualment algú la pugui tenir distorsionada. Si bé és cert que l’espai ofereix unes possibilitats de creixement considerables, cal també tenir present que les prop de 200 places que ofereix actualment poden ser suficients pel seu objectiu: gran aparcament de rotació cèntric. La possibilitat de doblar-hi les places comportaria evidentment un augment considerable de mobilitat en tots els carrers adjacents, alguns del quals no estan adequats, com el carrer de La Font. Aquest carrer, molt transitat per vianants, té alguns trams on la convivència cotxe – vianant és complexe. I el primer objectiu de la mobilitat municipal és la protecció del que va a peu. Però això no vol dir que s’hagi de descartar l’ampliació del Casal; cap de les intervencions previstes en aquest espai ni impedeixen ni compliquen una futura ampliació. Si assolim un Casal amb rotació de cotxes, tindrem la millor solució possible.

3. Aparcament soterrat Can Mario. Aquest tercer espai, el més complexe perquè està en mans d’una empresa privada que va signar a finals dels 90 amb unes condicions avantatjoses per a ella, i per desgràcia encara queden molts anys. El sentit comú ens ha de fer veure que és inconcebible tenir un espai tancat per aparcar amb percentatge d’ocupació esquifit i ple de cotxes en espai urbà a cel obert. Can Mario ha de ser el substitut natural tant del Priorat de Santa Anna com dels espais adaptats a la zona peatonal del carrer Pi i Margall. Cal remarcar que a les hores de mercat diari el primer ja és ocupat permanentment per alguns vehicles del mercat fent que el percentatge d'ocupació sigui minvat. Els diumenges aquest percentatge s’acosta al 75% degut a l'estacionament de camions. És en aquest camp on el govern municipal porta ja mesos negociant. En aquests moments estem molt a punt de tancar un acord amb l’empresa concessionària que permetrà disposar de 40 places dins l'aparcament de Can Mario, amb les mateixes condicions que hi havia a la plaça Priorat de Santa Anna. Amb això reemplacem les vint de la plaça i la quinzena a l’espai habilitat al carrer Pi i Margall. Som molt conscients que els canvis sempre són entrebancs els primers temps d’aplicació, que l’adaptació a la nova realitat serà costosa tant per part del usuaris com pels comerciants i que alguns dies d’estiu estarà tot col·lapsat, com ja passa fins ara. Des de l'ajuntament no escamotejarem cap recurs per arribar a un bon port. I estem convençuts que després d’un període d’adaptació, serà la solució ideal.

Tot això, evidentment, garantint la no disminució en superfície de totes les càrregues i descàrregues (especialment després de les obres), els espais per a motos i per a persones amb mobilitat reduïda. Això està garantit. També caldrà una actuació a la Plaça 11 de setembre per adaptar-la com a segona corona molt cèntrica de serveis i que tregui pressió a tocar el mercat.

Amb els reptes sobre la taula, durant el període de l’any de menys activitat i el diàleg constant, estem segurs que arribarem a unes condicions on tothom s’hi senti còmode i que signifiqui la solució definitiva de la mobilitat al voltant de la Muralla. Perquè com deia Janette Sadik-Khan «el cotxes no compren, la gent sí. Millors carrers signifiquen millors negocis».