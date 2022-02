En una sola setmana els parlaments espanyol i català han superat qualsevol obra surrealista. Al més pur estil Ionescu ens han ofert desenllaços dignes del teatre de l’absurd. A Madrid els girs de guió sobre la votació de la Reforma Laboral van sorprendre tant que al final tothom es fregava els ulls, perquè ningú no es podia creure el que estava veient. El PP havia preparat la voladura el decret del govern aconseguint el vot de dos diputats trànsfugues d’UPN, però mentre l’equip de Pablo Casado es fregava les mans i, fins i tot, per un lapsus de la presidenta del Congrés, aplaudia l’aparent derrota de la proposta de la vicepresidenta Yolanda Díaz, es va saber que el diputat del PP, Alberto Casero, havia votat a favor de la proposta del govern, perquè s’havia equivocat. L’home afectat per una gastroenteritis severa va intentar reparar l’error anant a Madrid. Però no li va servir de res, perquè ja havia emès el vot i, a més, les portes de la sala de plens del Congrés estaven tancades, atès que la votació presencial havia començat. I l’absurd es va produir com per art de màgia. Els que es creien guanyadors van perdre, mentre que els que la camisa no els tocava a la pell van sortir-ne guanyadors i això gràcies a un miserable vot d’un diputat del PP.

Però l’absurd, com l’alegria, va per barris i si a Madrid ses senyories les feien de l’alçada d’un campanar, a Catalunya no es van quedar enrere en el teatre que van muntar per la retirada de l’escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà, ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) que, per cert, ha actuat novament amb una desmesura que la desacredita. Ara s’ha sabut que mentre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, gesticulava demanant plantar cara a la decisió de la JEC, Juvillà ja no era diputat. És a dir, que tot allò que Laurà Borràs va criticar al seu antecessor, Roger Torrent, per no haver desobeït l’ordre de retirar l’acta de diputat al president Torra, ara ella no només ha fet el mateix, sinó que, fins i tot, ha claudicat abans del que ho va fer Torrent.

Borràs va dir dilluns que havia proposat una estratègia conjunta a ERC i la CUP el dia que van ser a Manresa amb motiu de la inauguració de l’any Ignasià –fa 500 anys que Ignasi de Loiola va arribar a Manresa– , però que la seva proposta no va ser acceptada.

Borràs volia un acte de resistència col·lectiva i global i aleshores ella hauria assumit la responsabilitat que li pertocava com presidenta de la cambra catalana. Curiosament quan Roger Torrent va obeir a la JEC en el cas del president Torra, ella va criticar-lo dient que no es va preservar la inviolabilitat del Parlament. I ara sí, que s’ha preservat? La presidenta ha desobeït o ha preferit gesticular sense arriscar-se? I el mateix podem dir de la resta de partits independentistes que continuen parlant d’independència, tot i que han pogut comprovar que ni tan sols poden demanar-la a la taula de diàleg, perquè no es convoca.

I, naturalment, d’aquest teatre de l’absurd no se n’escapen els membres de la JEC que el 2018 van multar amb 1.000€ al diari ABC per haver publicat a tota portada una foto d’Inés Arrimadas i una entrevista en pàgines interiors el dia de reflexió, en el que va ser considerat un acte de propaganda electoral, contravenint l’article 53 de la LOREG. Curiós que allò se solucionés pagant 1.000€ i que no hi hagués cap conseqüència per a la diputada Arrimadas i que ara a Pau Juvillà l’expulsin del Parlament per tenir un parell de llaços grocs en un despatx de la Paeria de Lleida.

Tots plegats han superat Eugen Ionescu, de llarg.