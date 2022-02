Qui recorda les caixes de pensions? Sí, justament es deien així, de pensions. Els nostres avis varen alimentar el monstre dipositant els seus petits estalvis ajudant a fer gran la corporació bancària. La llibreta de l’àvia anava i venia de l’oficina per posar-hi l’humil pensió o per treure uns calerons per ajudar a fills i nets quan anàvem justos per arribar a final de mes.

Ara, els que ja hem arribat a les seves edats, veiem amb indignació com la dignitat humana s’ha esfumat, veiem com han mecanitzat el tracte i han diluït la seva consciència en fundacions per blanquejar l’ànima del seu capital; el que varen acumular amb els recursos de les generacions precedents. Contemplem impotents com han canviat la seva raó social, l’original, per la pura ambició corporativa material.