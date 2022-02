Des del 7 de febrer que l’univers té una estrella més, una bona persona ens ha deixat, la Maria Pilar de Crespià també coneguda com «la bruixa de Crespià». L’astrologia era un do, una bona herència del seu avi del Balneari La Salut de Caldes de Montbui. A més a més, a la saleta del fons d’aquell passadís estret farcit de llibres d’astrologia amb la finestreta que donava al camp tirava les cartes a molta gent que anava allà amb un feix de preguntes sobre qüestions familiars, laborals, amoroses o amistoses moltes vegades no resoltes. Ella sabia escoltar i aconsellar, alhora, li encantava la companyia de les persones que l’apreciàvem de veritat. Has ajudat a moltes persones i tota l’estimació que has donat en vida tant de bo la rebis allà on siguis. De tot cor, les persones que vam gaudir de la teva essència.