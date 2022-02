El Parlament de Catalunya s’està convertint en un circ. Des de fa ja força temps només apareix als informatius per la seva política d’enfrontament entre partits, entre membres de la Mesa, amb els serveis jurídics o amb altres òrgans exteriors. Ja no apareix per la seva capacitat i treball legislatiu que és pel que està pensada la cambra. És molt trist i, a la vegada, un reflex del que s’ha convertit la política catalana. És només un circ, a veure qui la diu més grossa o qui fa la tombarella més espectacular buscant únicament l’aplaudiment efímer. S’actua de cara a la galeria i el Parlament a poc a poc es va desacreditant. La seva presidenta intenta fer trucs de màgia com si volgués honorar el seu cognom. Deia que volia paralitzar l’activitat parlamentària com a senyal de protesta pel que considerava una ingerència. I jo em pregunto. Si el Parlament s’hagués paralitzat, també s’haguéssin suspès els sous dels 135 diputats i resta de personal? I també una altre qüestió que em ve al cap i que em pregunto: Si el Parlament s’aturés i no es treballés, per què caldria cobrar? A qualsevol altra empresa, si els treballadors paralitzen la seva activitat no crec que el seu personal cobri. La realitat és que al Parlament ja es cobrava sense haver-hi d’anar ni de treballar, tal com ha quedat demostrat.