Laura Borràs sabia que si li continuava pagant el sou al diputat Juvillà, que hauria estat l’única manera de concretar la desobediència, acumularia un segon delicte de malversació (el primer són els trapis) i per tant s’arriscava a ser condemnada a penes efectives de presó. I quan es va veure entre el seu patriotisme i els seus advocats, va triar la bonica llibertat. Com així ha de ser, Laura.

Ho hauries pogut dir abans i t’hauríem entès. Jo t’hauria entès. Jo sempre entenc la gent que no vol anar a la presó. Els que no entenc són els que hi volen anar. Jo crec, presidenta, que hauríem de fer un esforç per dir la veritat. Hauríem de dir que el president Torrent no podia investir telemàticament el president Puigdemont. Hauríem de dir també que un cop el president Torra va fer el que va fer, el seu destí era inevitable, i ell ho buscava, i ell ho sabia, i va ser culpa seva i no de la covardia d’Esquerra. Encabat digues que no hi estàs d’acord, que ho trobes injust o que és una aberració, i tindrem un debat en els termes adequats. Però hauríem de dir la veritat perquè tant els que pensen que Catalunya és un país ocupat com els que tenen la idea contrària es mereixen una presidenta del Parlament que no els menteixi, que no faci comèdia, que preservi la dignitat de les institucions que tant diu estimar i respectar; i enredar i mentir és caminar en la direcció totalment oposada.

A mi m’és igual perquè jo ja sé que l’articulació del catalanisme polític és impossible. Escric sobre vosaltres perquè sou la meva vella tradició familiar. Sou per a mi com una nostàlgia. Però els que encara preteneu intentar fer alguna cosa, si no voleu acabar engolits per ridículs tan espantosos com el de la setmana passada, hauríeu de procurar tenir una relació menys traumàtica amb la realitat. Aquesta escalada incendiària de veure qui desobeeix més, a banda de ser un engany, condueix a la tribalització del vostre espai polític (l’independentisme està trencat, i Junts encara més) i a la permanent frustració dels vostres votants, que per molt fanatitzats que estiguin, i molt disposats a creure’s qualsevol sopar de duro per no despertar del bell somni, presenten cada dia signes d’un esgotament més sever. Tu creies que els trapis que has fet amb Juvillà no els veuríem? Creies de veritat que te’n podries sortir fent quedar malament Esquerra? Fins i tot ells, que estic d’acord amb tu que no són la primera intel·ligència de Catalunya, n’han tingut prou de deixar-te fer sense haver ni de badar boca perquè tothom et veiés les trampes, i aquest afany teu de comparèixer com una guerrillera de l’irredemptisme quan la veritat és que tens la mateixa por que tots nosaltres. Jo també soc pare, Laura. I també procuro no fer res que em pugui apartar de la meva filla.

Hauríem de tornar a començar. Hauríeu de tornar a començar. Hauríeu de reconèixer que va haver-hi un partit i que el que vau perdre. Hauríeu de reconèixer que, de fet, no vau voler ni pagar el preu de jugar-lo. Hauríeu d’admetre, sense por i sense crueltat, que declarar la independència per acabar fugint o lliurant-vos a la Justícia el minut següent, no és ser un heroi, sinó ser un imbècil. Un frívol i un imbècil. A banda d’un covard, però jo no tinc cap problema amb els covards: solen ser més intel·ligents i fiables que els valents. L’únic retret és que, posats a ser uns covards, ho siguin cinc minuts abans de fer el ridícul, i no cinc minuts després.

Si de veritat ho voleu tornar a fer –que francament ho dubto–, hauríeu de tenir una relació amb la realitat molt més consolidada. Hauríeu de conèixer millor els catalans, aquest poble que l’endemà de l’aplicació de l’article 155 va anar perfectament a treballar, i us hauríeu de conèixer millor vosaltres mateixos i preguntar-vos des de la vostra edat adulta si de veritat esteu disposats a pagar l’altíssim preu personal d’intentar trencar un Estat com Espanya, sabent positivament que el més probable és que pagueu el preu sense aconseguir el resultat. L’independentisme no té un problema de gent, ni de base, ni de reconeixement internacional. La idea de la independència de Catalunya és tan legítima com la de la unitat d’Espanya.

L’independentisme té el problema, el drama fonamental que està basat en la mentida, en la comèdia per competir follament entre vosaltres. I que en aquest ambient de deliri cada vegada apareix un que està més sonat que l’anterior. Tu ets filòloga, presidenta. No et sap greu que el teu moviment hagi tingut d’intel·lectual de referència Salvador Cardús o Pilar Rahola? Ets sents còmode amb això? No m’ho puc creure, però la corrupció i la tara és el que sempre acaba aflorant quan no es diu la veritat, quan es juga a fer el que no es fa, quan del Paradís en fem barata, per dir-ho com Gimferrer, quan cínicament vivim de la ferida en lloc d’intentar curar-la. No et sap ni una mica de greu haver promès tanta desobediència, tanta independència amb tanta immediatesa, tanta radicalitat per deixar els altres com uns pusil·lànims i uns venuts per acabar sent una presidenta autonòmica més, exactament igual que la dels parlamemts de Múrcia, La Rioja o Cantàbria? Esquerra intenta calmar-se i els acuses de traïdors. Et dono la raó en què no són gaire espavilats. Et dono la raó en què d’on no n’hi ha no en pot rajar. Però què feu vosaltres a canvi? Aquest revoltim de mentides i frau, aquesta gesticulació buida, aquesta retòrica d’il·luminats, populisme tercermundista i perdedor. No t’ho prenguis com un insult, més aviat accepta que la promesa era falsa, i de vergonya aliena els intel·lectuals que heu posat en ondulació, i que la cridòria rupturista no se sostenia en res i heu fet el mec quan us l’han vinguda a reclamar.

Jo crec que no només heu perdut sinó que sou una causa perduda, que ni vosaltres ni la tropa esteu disposats a pagar cap preu que alteri la vostra comoditat, com així ho heu demostrat tots aquests anys de disbauxa i de focs artificials. Per tant, ja em va bé que continueu com fins ara, fent tots aquests escarafalls, tan estèrils com degradants. Ara teniu Jaume Giró d’estrella emergent, i la nova promesa, tu saps que falsíssima, que el president Puigdemont aviat tornarà a Barcelona, sota l’encara més fals argument que si el Tribunal de Justícia Europeu li reconeix la immunitat no podrà ser detingut si torna. Això és el que aneu explicant, i jo vull suposar que tu no ets tan beneita de creure-t’ho, però per si de cas et dic que abandonis tota esperança. Pel que fa al Jaume, ell és ara l’ungit. El nou candidat del teu partit. Més comèdia. I més sector negocis amb David Madí, Juli Guiu i Jordi Sànchez. Si vols tenir una idea de com aniran les coses amb el novingut, estigues atenta al Palau de Pedralbes, ara que se’l queda la Generalitat, i a quina empresa li acabaran donant l’organització del festival d’estiu, per materialment robar-li al seu actual propietari. Aquest any o l’any que ve. Quan succeeixi, jo t’ho explicaré.

Mentre tot això ens arriba, que arribarà, prendríem tots plegats menys mal si deixéssim de posar-nos en situacions impossibles i aprenguéssim a anar als restaurants i demanar només allò que puguem pagar.