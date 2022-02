Hem d’estar preocupats veient com els partits catalanistes marxen d’estudi? Què en traurem, d’aquells somnis de llibertat? I de l’esperança entusiasmada per assolir la independència? Podríem fer un ampli qüestionari de preguntes que bloquegen l’esperit dels catalans, però la realitat es troba en una altra dimensió i, avui per avui, no veiem la solució adient en aventurar un canvi en refermar les inquietuds del poble. Tot són vagues promeses de poder restablir l’eufòria nacionalista, on tants desitjàvem veure la llum de sentir-nos alliberats de les forces opositores, en canvi, estem en un estancament problemàtic en el qual el túnel llunyà s’ha enfosquit.

Ara la corba ha agafat una altra singladura, entrant en el desencís de l’oportunitat perduda. Si és cert que res és impossible, però no són òptims els moments que vivim, per quant les trencadisses d’unitat són el mirall dels impossibles. On la desunió manifesta al Parlament és una clara mostra de l’allunyament existent entre les forces independentistes. Amb aquestes perspectives res podem esperar, en canvi permetrà entrar en un compàs d’oblit i desconfiança amb els nostres líders de torn, encara que el percentatge del 52%, sigui una constant no demostrada. Fora positiu reagrupar-se i redreçar les diferències davant les incerteses parlamentàries i prendre les mesures adients per evitar el desencís i cercar la veritable unió que ens faria més forts.