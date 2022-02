Aquests dies hem assistit al Congrés dels Diputats i al Parlament català a sengles funcions de teatre de l’esperpent per als amants de Valle-Inclán. Em refereixo a la votació de la reforma laboral i a l’actuació de la Presidenta del Parlament en el cas de Pau Juvillà. Avui els parlaré del cas de la reforma laboral.

Parlem primer dels que van votar que no. Per una part la dreta representada per PP i Vox volia simplement la derrota del govern, en cap de les seves declaracions ha donat raons de pes per justificar el seu vot negatiu que és un no als que van negociar l’acord, tant a la patronal com als sindicats. El PP de Casado ha votat en contra de l’opinió d’Aznar, de la FAES i de Fátima Báñez, la ministra de treball responsable de la reforma laboral del PP ara derogada i membre de l’equip negociador de Garamendi, el líder de la patronal.

Per l’altre costat un grup de partits que es postulen d’esquerres (ERC, Bildu i BNG) i que diuen que la reforma no és prou d’esquerres, que s’havia de «millorar» sense tenir present que un dels grans valors que la reforma té és que va ser consensuada i que algun dels agents socials ja havia anunciat que sortiria de l’acord si es produïen canvis. Curiosament durant aquells 20 segons en què semblava que el decret no s’aprovava, les cares dels representants d’aquests partits suposadament d’esquerres, ho deien tot. Volien que fos aprovada, jugaven a Maquiavels de pacotilla. Potser si s’hagués programat una reunió de la mesa de diàleg amb Catalunya, ERC hauria votat que sí. Dit altrament, van votar que no per motius aliens al contingut del decret i això ho hauran d’explicar perquè fins ara no han donat arguments massa convincents.

En el cas de Bildu tenen l’atenuant de la pressió dels sindicats bascos però en el cas d’ERC i del BNG no tenen cap atenuant. Camil Ros, secretari general d’UGT de Catalunya i militant d’ERC, no estava precisament content amb el vot d’ERC.

He deixat pel final el PNB que, la veritat, em va sorprendre que votés no. És cert que estan pressionats pels sindicats bascos i Bildu se’ls apropa a les enquestes però després de dir que el contingut els agradava, pensava que, al menys, s’abstindrien.

Els que van votar que sí eren els partits de la coalició (socialistes i UP) més tot un conjunt de partits petits més o menys d’esquerres més Ciutadans i el PDeCat, dos partits que es proclamen de centre i que són els que més vots van aportar.

Finalment hi ha els diputats que van provocar l’esperpent, la traca final del dia de la votació. Per una part els 2 diputats d’UPN que van votar no, contradient el que havia negociat UPN amb els socialistes. Sorprèn que al matí declaressin que votarien sí i a l’hora de la veritat canviessin el vot. Què va passar en aquest interregne no se sap però no deixa de ser curiós que no donessin cap raó a priori (quan ho podien fer van renunciar a la paraula) per canviar el vot. Per l’altre hi ha el diputat del PP, Alberto Casero, que, diu, es va equivocar i va votar a favor de convalidar el decret, un vot que, finalment, va resultar decisiu.

Més enllà d’aquestes consideracions hi ha el contingut de la reforma i les conseqüències que la seva aplicació ja està tenint. Des del meu punt de vista la reforma aporta avantatges importants de tot tipus. Sense ordre de preferència en citaré tres: la reducció de la temporalitat (els contractes temporals ja són minoria des de que es va firmar l’acord de sindicats, patronal i govern), la supremacia del conveni de sector sobre els d’empresa i donar sortida interna amb els ERES als problemes econòmics de les empreses en temps de crisi (el que haurien sigut acomiadaments ara es converteixen en ERES que mantenen la relació contractual del treballador amb l’empresa). Però més enllà d’aquestes millores hi ha una cosa intangible però essencial que és el marc d’estabilitat, tan important en un moment de crisi, que aquest acord aporta al món laboral. Disminuir la conflictivitat laboral té beneficis enormes per al país, més quan tenim al davant la gestió dels fons europeus.

Quan intentem analitzar la nostra migrada política sempre trobo a faltar la mirada europea. En el cas que estem analitzant, Europa ha estat empenyent perquè es reformés el marc laboral i quan ha conegut el contingut de la reforma ara aprovada (i més sabent que és consensuat) l’ha avalat. Ha passat com amb els fons europeus. Mentre el PP va d’enderroc, d’intentar destruir tot el que proposa o fa el govern, Europa amb una presidenta del PP europeu, es felicita per la reforma laboral espanyola i felicita per carta a Sánchez per la gestió que està fent dels fons europeus. Sincerament sento vergonya de l’actuació del PP. Em pregunto com deuen ser les relacions de Casado amb el PPE.

Acabo amb un somni. S’imaginen com serien les coses si el PP seguís el que diu la Comissió europea, donés suport a la reforma laboral i col·laborés amb lleialtat no exempta de discrepàncies en el repartiment dels fons europeus. I ja no parlem de com serien les coses si a més els partits nacionalistes i regionalistes volguessin ajudar a fer efectiu un federalisme de fet que permetés discutir lleialment el repartiment dels fons europeus. El somni passaria perquè els que no estan al govern presentessin les seves propostes i es vegi quines es poden compatibilitzar amb les del govern i trobar la corresponent síntesi. És a dir, el somni retorna als principis de què és governar i fer d’oposició, presentar propostes i intentar aprovar i implementar les millors, amb mirada llarga, pensant en millorar el país.