L’1 gener del 2023, és a dir d’aquí a menys d’onze mesos, Girona haurà de tenir en funcionament una Zona de Baixes Emissions que, d’una manera o altra, disminueixi el nombre de vehicles, especialment els més contaminants, que circulen pels seus carrers amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i reduir els nivells de CO₂. No se’n pot escapar. La Llei de Canvi Climàtic obliga totes les ciutats de més de 50.000 habitants a tenir una ZBE i, per tant, ara la pilota està a les mans del govern municipal.

Què decidirà l’Ajuntament? Un model com el de Barcelona? A on els cotxes matriculats més vells, i, en conseqüència, més contaminants, no poden circular per dins del perímetre delimitat per les rondes. O optarà per estendre les actuals limitacions al Barri Vell? A on només poden accedir amb cotxe els veïns. Es tancarà definitivament al trànsit la plaça Catalunya i alguns dels carrers del seu voltant? Es farà cas a la recent proposta de Guanyem Girona de crear zones només per a vianants a barris com Santa Eugènia, Sant Narcís, Sant Pau i Montilivi? S’optarà pel model de «superilles» que Ada Colau està estenent per Barcelona?

Moltes preguntes. Massa. El passat mes d’octubre, Marta Madrenas va assegurar que la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions es faria «sense imposar res als gironins per generar complicitats amb la ciutadania i així aconseguir una ciutat cada vegada més sostenible». És evident que a Girona, la majoria de gent pot anar caminant gairebé d’una punta a l’altra de la ciutat i que, per exemple, molts veïns estarien disposats a fer servir més la bicicleta en el seu dia a dia si hi hagués més carrils habitats i zones prohibides per als vehicles per a motor. Però, també, no es pot oblidar que hi ha molta gent que necessita el cotxe per treballar i, molts cops, aquests no són ni els que tenen el vehicle més nou ni els que tenen més disponibilitat econòmica per canviar-lo. Es faci com es faci, la Zona de Baixes Emissions no agradarà a tothom. A alguns els hi semblarà massa dura i a altres, en canvi, massa poc restrictiva amb els cotxes. Però estaria bé que comencéssim a saber com es farà. Queden menys d’onze mesos...