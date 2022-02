Quant valor professional tenim les infermeres i infermers? Molt per a la ciutadania però gairebé res per a la majoria dels nostres responsables públics i polítics. Aquesta és la lamentable realitat que continuem patint el col·lectiu professional sanitari més nom­brós i menys valorat per part d’aquells que diuen treballar per a millorar la salut i benestar general.

Som els que aixequem cada dia el nostre sistema sanitari. Professionals, no herois, que ens hem enfrontat a un virus desconegut i devastador i que, dos anys després, continuem treballant per a què ningú quedi desatès tot i la preocupant manca de mitjans i també de recursos. Però estem sols, perquè ni els polítics i ni gestors, han treballat per a garantir unes ràtios adequades i segures d’infermeres, per a acabar amb altíssims nivells de precarietat, ni per a cercar respecte i dignitat professional o poder optar a la jubilació anticipada de manera voluntària. Ens veuen com un recurs bo i bé de preu per posar i treure, perquè oferim excel·lents resultats laborals i professionals a un cost irrisori, veient-nos equivocadament com un col·lectiu desunit i poc reivindicatiu. S’equivoquen perquè ha arribat el moment que tot el col·lectiu, unit i amb una sola veu, protagonitzi un moviment reivindicatiu conjunt per a aconseguir les millores que requereixen els professionals i la ciutadania en el seu conjunt. Començarem el pròxim 10 de febrer amb concentracions en els centres d’atenció primària de les capitals de província. La nostra organització buscarà la participació de tots els professionals perquè, de manera activa i present, diguin alt i clar als nostres responsables públics i polítics que les coses no poden seguir així. El 2022 serà l’any del canvi, perquè la força generada per la unió de les infermeres i infermers serà imparable.