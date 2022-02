Salut i Educació s’enduen bona part del pressupost de la Generalitat, però a l’hora de prendre decisions que afecten als dos àmbits, el govern actua de manera diferent. Fa menys de mig any, Pere Aragonès presentava un pla de Salut assegurant que era imprescindible la participació ciutadana i la dels professionals per dur-lo a bon port. Ahir mateix, el president i el seu conseller d’Educació admetien que havien tirat pel dret a l’hora de modificar el calendari escolar, perquè entenien que era complicat tancar un acord amb la comunitat educativa i els sindicats, i que el govern hi és per prendre decisions i actuar. És ben lícit, però el govern (amb els mateixos socis), ha fet el contrari el que va dir l’any 2019 quan aquest debat ja era sobre la taula i es va comprometre a buscar una solució de consens.

Més enllà de les formes, que l’escola comenci abans em sembla una bona idea. Arreu d’Europa el curs escolar comença abans i tenir els nens gairebé tres mesos allunyats de les aules no contribueix precisament a la continuïtat de l’aprenentatge. El sistema actual perjudica sobretot a aquelles famílies amb menys recursos que no poden pagar activitats a l’estiu per als seus fills. I posats a millorar la qualitat de l’educació, dues idees pel govern català: invertir en reduir les ràtios a les aules i en recuperar la sisena hora als centres públics.