A l’Alt Empordà els dibuixos han sortit de les aules i s’exposen durant tres mesos a l’exposició «Els nostres municipis: pobles dibuixats pels alumnes de l’Institut Castelló d’Empúries», a la façana de la Biblioteca Ramon Bordes i Estragués de Castelló d’Empúries.

En un espai expositiu ben original, com és la part frontal de l’edifici de la biblioteca municipal, alumnes d’ESO i de batxillerat, ens donen a conèixer de manera creativa amb línies, formes, colors i perspectiva, expressats amb tècniques artístiques diverses, com veuen les poblacions on viuen.