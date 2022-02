El diputat garrotxí Salvador Vergés, l’alumne més avantatjat del friki Joan Canadell, va escriure la setmana passada a twitter: «No sabeu qui teniu al davant, JEC. La MHP @Laura Borras no s’agenollarà mai. I al darrere hi serem molts. No passareu!». El resultat, prou sabut, és que Laura Borràs s’ha agenollat, ha mentit i al darrere no ha aparegut ningú, ni les noies de la CUP, que fa temps van descobrir que la política moderna anava de viure bé. El Parlament paga molt generosament com per posar en perill uns càrrecs privilegiats i uns sous que no cobrarien a cap empresa privada. La investigada per corrupció ni tan sols ha tingut la valentia de donar explicacions al Parlament (tant que s’omplen la boca de la sobirania del poble). Tampoc ha volgut fer-ho en una roda de premsa (no fos que aparegués un periodista impertinent a l’oasi català). Ha preferit acudir a RAC1 per rebre el tradicional massatge de Jordi Basté als polítics independentistes.

Catalunya ha canviat molt, i no per a bé, des que l’historiador Jaume Vicens Vives sostenia a Notícia de Catalunya que «l’arrauxament és la base psicològica de les accions subversives catalanes, la justificació històrica del tot o res, la negació de l’ideal de compromís i pacte dictat del seny col·lectiu (…) A Catalunya, el mòbil primari és la voluntat d’ésser». Així devia ser a la Catalunya dels segles XIX i XX. Ja no. No només ha desaparegut el seny de la Catalunya política, sinó que les accions dels últims anys ni tan sols poden ser considerades d’arrauxades. Són, senzillament, falses, mentida rere mentida.

El postureig que acaba de protagonitzar Laura Borràs és un episodi més de La Gran Mentida que ha caracteritzat el procés separatista des del primer dia. És tan fals com que tenien estructures d’estat, que el referèndum seria vinculant, que les empreses no marxarien o que la independència de Catalunya comptaria amb el reconeixement internacional (Puigdemont va dir el setembre de 2017 que «en menys de 24 hores els Estats Units i el Consell d’Europa han dit que respectaran el referèndum»). I era mentida que Puigdemont tornaria primer si guanyava les eleccions autonòmiques de 2017 i després les europees de 2019. Com era fals que els Pressupostos d’Artur Mas de 2014 fossin els últims de la Catalunya autonòmica, com va proclamar Oriol Junqueras per justificar el suport d’ERC a privatitzacions i retallades de drets socials. I també era mentida el que va dir Gabriel Rufián el 2015 (fa set anys): «En 18 mesos, deixaré el meu escó per tornar a República catalana». En un país que, durant dos anys llargs, uns individus, pel sol fet de ser independentistes, tenen autorització per tallar cada vespre una de les entrades principals de Barcelona mentre alguns ajuntaments, amb el de Vic al capdavant, impedeixen la celebració d’actes de partits constitucionalistes amb arguments de l’època franquista, com els utilitzats per l’alcaldessa Anna Erra (JxCAT), fins i tot la qualitat democràtica és mentida.

L’únic que no és mentida, a part de la degradació política social i econòmica que ha patit Catalunya l’última dècada, és que Laura Borràs, malgrat la «brutal repressió de l’Estat», cobra més de 150.000 euros anuals (gairebé el doble que el president del Govern de l’Estat opressor), que Quim Torra cobra més de 100.000 euros anuals per comptar peixos al riu Onyar, que la Diputació de Barcelona paga 6.000 euros mensuals a Marcela Topor, l’esposa de Carles Puigdemont, per un programa de televisió que no veu ningú i que, darrere el procés, hi ha un sistema de vida amb centenars de càrrecs, la majoria d’una incompetència supina, altament retribuïts. I la mentida continuarà pels segles dels segles mentre una majoria de catalans ho avali cada cop que acudeix a les urnes.