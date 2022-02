Amb la frase «Soy mayor, no idiota» un pensionista anomenat Carlos San Juan ha popularitzat una campanya de protesta contra les iniciatives de les entitats bancàries encaminades a reduir costos a base de suprimir caixers, tancar oficines i alimentar així la «deshumanització» del sistema. Òbviament, aitals projectes de «modernització» suposen una reducció de llocs de treball en detriment dels interessos ciutadans especialment dels jubilats i la gent d’edat avançada. Les noves tecnologies, les cerques on line, la utilització d’aparells de telefonia mòbil per fer gestions avancen molt ràpidament i és el futur que ens atrapa però també és evident que encara hi ha molta gent que no ha tingut l’oportunitat d’enfilar-se al carro tecnològic que ens envolta i, per tant, sense tastar les mels del món digital ha de carregar amb les servituds que li ofereixen les eines de tota la vida.

El món econòmic, però, no està de punyetes d’edats, de situacions familiars o de problemes que depassin la lògica del mercantilisme i posin en risc el repartiment de dividends als accionistes gràcies a uns beneficis multimilionaris com els que s’han registrat en l’exercici de 2021. Per aconseguir aquests espectaculars resultats, els bancs s’han llançat a una política d’optimització de recursos a base d’unions o absorcions però també amb la supressió de delegacions i oficines per, finalment, reestructurar plantilles, és a dir, treballadors a l’atur. S’han acabat les oficines amb les finestretes on el client podia anar a fer ingressos, recollir la nòmina del mes, pagar el rebut de l’aigua o demanar moneda estrangera. Ara són espais més diàfans, més oberts, teòricament més propers, però que en realitat allunyen i/o rebutgen directament al pensionista clàssic que ha vist com desapareixia el seu referent de tota la vida. Tenim, és clar, els caixers, però vet ací que aquests també s’acaben. Arreu del territori se n’han suprimit i a Girona també sovintegen els problemes perquè aquest servei de proximitat ha desaparegut en alguns barris de la ciutat. El que hi ha a prop del Mercat del Lleó fa més de quinze dies que aparentment funciona però resulta que no pot dispensar diners i, per tant, és un artefacte completament inútil. Ja fa mesos que es va tancar l’oficina que hi havia en aquest estratègic emplaçament però almenys es va decidir escoltar les queixes dels usuaris i es va optar de deixar-hi aquest caixer que comerciants de la plaça i alguns particulars ja han fet saber reiteradament que està espatllat però el problema segueix tot esperant que els usuaris se’n cansin i vagin a un altre lloc per poder-lo tancar definitivament. Amb un minúscul pessic dels milionaris beneficis obtinguts no es podrien resoldre aquests problemes de manteniment i d’atenció a l’usuari?

En aquest afany de rendibilitzar al màxim el capital els bancs s’han empescat maneres ben diverses per obtenir beneficis, de tal manera que ara promocionen la venda en sistema lísing de cotxes, rellotges, mòbils i complements per a la llar, a banda de cercar formes per cobrar al client comissions per qualsevol circumstància que s’escaigui amb llur estratagema. És evident que hi ha un moviment de fons que va en dues direccions. Una, la lògica empresarial que cerca el rendiment més elevat per obtenir un benefici suculent, però n’hi ha una altra que ara emergeix com és el dels col·lectius que reclamen uns drets que la força del progrés els hi estan negant. És gent que té estalvis, una pensió o un raconet en una entitat bancària. I volen que se’ls escolti. Fa uns dies, es va fer una crida via xarxes socials perquè durant un dia la ciutadania no utilitzés les targetes de crèdit. La iniciativa va ser un fracàs i els capitostos del bancs encara riuen de la ingenuïtat dels organitzadors. Però és evident que cal insistir. La ministra Nadia Calviño ha fet un toc d’atenció a la patronal bancària i pel que sembla els bancs ja han començat a entendre que tenen un problema. La gent gran no és idiota i es fa sentir.