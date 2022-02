Vagi per endavant que subscric tot el que va escriure dijous passat en aquestes mateixes pàgines el col·lega Salvador Sostres en relació amb el comportament barroer i falsari de la presidenta del Parlament, amb motiu de l’afer sobrevingut al diputat Pau Juvillà (CUP). Només hi afegeixo que el seu comportament ha ferit de nou i de manera greu a la Institució que encapçala i que l’ha posat en evidència davant els seus, JxCat, i davant tota la societat catalana, a més a més de subratllar les desavinences en el si de l’independentisme, que moltes són.

Tanmateix, en aquest article, vull seguir el fil d’en Sostres quan li aconsella a Laura Borràs que, «per tenir un debat en el termes adequats» hauria d’haver dit tan sols que no hi estava d’acord, que no trobava justa la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de treure-li l’escó o que era una aberració. Hi estic plenament d’acord, però hi afegiré que havia d’haver promogut una proposta de llei davant del Congrés dels Diputats per evitar nous casos.

Anem a veure. La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, (LOREG), en origen, tingué igual o més suport al Congrés dels Diputats i al Senat que la Constitució de 1978, perquè a l’entendre del llavors vicepresident del Govern Alfonso Guerra, ni podíem seguir amb les quatre regles generals que serviren per la les eleccions de 1977, 1979 i 1988, atès que ens trobàvem en plena democràcia, ni podíem disposar d’una llei electoral no consensuada i, en conseqüència, transitòria, en la mesura que un canvi de govern podia comportar nova llei electoral. Ho sé perquè hi era, perquè en vaig ser ponent en representació de CiU i perquè l’agost anterior vaig organitzar una triangulació Santa Cristina d’Aro-El Port de la Selva-Queralbs que finalitzava a Moncloa i retornava d’allí per ajudar a materialitzar el desig d’en Guerra, que compartíem, i per allò tan català que resa «a la casa d’en Bernat qui no hi és no hi és comptat», quelcom que l’independentisme irredempt voldria fer desaparèixer del refranyer popular.

Que tingués un suport parlamentari molt qualificat no equival a dir que el text legal no fos millorable. A cop de successos no previstos, en el període 1985-2004, que és quan deixo la política, la LOREG va ser objecte de modificacions parcials i d’introducció de noves disposicions. La pregunta que relliga amb la col·laboració d’en Sostres i amb tot el merder organitzat per Borràs és la següent: Quan s’incorpora el concepte de «inelegibilitat sobrevinguda», aplicada tant al vicari Torra com al diputat Juvillà, ambdós per desobediència a la llei o a la JEC o al Tribunal de Justícia? El meu amic i company, l’advocat Agustí Carles, l’estableix a l’any 2017.

Què vol dir el terme «inelegible»? Doncs el contrari d’«elegible». És a dir, que per les causes que la LOREG va establir quan la seva primera versió, algú no pot ser elegit. Es tracta dels avui articles 6.1 i 6.3, però a l’article 6.2.b) s’hi va afegir en ple temporal independentista a Catalunya el següent: «El condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l’Administració Pública o contra les institucions de l’Estat quan la mateixa hagi establert la pena d’inhabilitació per a l’exercici de dret a sufragi passiu o la inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a l’ocupació o càrrec públic en els termes previstos a la legislació penal». Una dicció que porta a la doctrina a qualificar-la com a «inelegibilitat sobrevinguda» i que s’oposa a la casuística continguda a l’article 6.1, a l’article 6.2, a) i a l’article 6.3 de la LOREG. I que amés no té en compte que el concepte de «sentència ferma», quelcom sagrat en l’àmbit del Dret Penal, sinó que s’hi oposa.

Un despropòsit, aquest, que no ha portat al Parlament de Catalunya a fer ús de la seva potestat de presentar davant el Congrés dels Diputats una proposició de llei orgànica d’article únic mitjançant el qual es digués que l’esmentat apartat b) de l’article 6.2 queda suprimit. Així de clar, així de senzill, i allà les Corts Generals. Pregunto: és vagància dels diputats al Parlament, és pura ineptitud o és que el fa por que les Corts Generals arribessin a aprovar la proposta de supressió i, per tant, el casos Torra i Juvillà mai no s’haguessin produït i, per tant, s’esveraria un instrument de confrontació amb l’Estat a qui no podrien tractar d’«opressor»? Em quedo a l’última possibilitat sense descartar la seva connivència amb les dues primeres.

L’independentisme català segueix tractant-nos com a ximples quan en la seva mà té el mecanisme per fer «escac i mat» a una disposició mal concebuda que la JEC aplica de manera automàtica. Anem a veure: Com és possible que un candidat que pot ser elegible, que ho és per voluntat dels electors, que es converteix en elegit, que rep la corresponent credencial de la Junta Electoral, que ocupa un escó parlamentari però que ha fet o fa una malifeta penada –desobeir– la qual pot recórrer fins arribar al Tribunal Suprem, pugui ser desposseït amb sentència no ferma? Doncs bé, l’independentisme s’oblida d’aquests arguments jurídics-electorals i no fa el pas per intentar suprimir una disposició legal insostenible per ser manifestament contradictòria amb el concepte d’inelegible. Inelegible ho és en el moment en què es tanca el termini de presentació de candidatura; en cap cas, durant l’exercici del seu càrrec a no ser que una sentència ferma ho faci possible, supòsit que sí està previst a l’article 2.a) de la LOREG.

Corol·lari: a l’independentisme català no els importa ni Torra ni Juvillà ni els que vinguin; li interessa el soroll a la fi que els seus partidaris prieten las filas com el franquista Frente de Juventudes pregonava. Feixisme pur.