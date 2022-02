La setmana passada tot un President de la Generalitat tenia agendada una reunió a Palau ni més ni menys que amb representants electes que formen part del Parlament de Catalunya. Ignoro l’ordre del dia, però tractant-se d’ells de ben segur que era per a parlar de temes importants que afecten a la ciutadania. El cas és que la reunió no es va celebrar perquè els parlamentaris van dir que no es presentarien a la reunió perquè tenien un disgust molt gran provocat per la pèrfida policia que es veu va estomacar un activista durant un desnonament. Si ofenc algú, ja em sap greu, però a mi em sembla que no anem bé si els polítics que tenim contractats i ben pagats tenen reaccions immadures pròpies d’adolescents malcriats.

Unes hores després, la Mesa del Parlament, que no és poca cosa, decideix paralitzar l’activitat pel disgust que li ocasiona haver d’aplicar un requeriment judicial. Més política de gestos propis de criatures immadures que fan un rebec que no pas de persones adultes i centrades en la feina.

Vull deixar constància que em sembla una barbaritat que s’inhabiliti un parlamentari per un parell de llaços grocs al despatx. Però, al mateix temps, em sembla igualment una barbaritat fer-se inhabilitar per un parell de llaços grocs.

Com em va semblar horrorós inhabilitar un President de la Generalitat per una pancarta i al mateix temps em va semblar horrorós que tot un President es fes inhabilitar per una pancarta. M’explico, no?

Haurien de saber els parlamentaris que, més enllà d’exercir la representació popular i controlar al Govern, la seva principal missió és la de legislar. Que surtin lleis bones, justes i útils. Si cal, una llei que eviti desnonaments, o una llei que digui que no es pot inhabilitar un polític per una bandereta. Però per això cal treballar, treballar molt. Fer política de la bona, buscar consensos, pactar amb altres forces, mirar de fer-se entendre i treballar com a dones i homes adults, fets i drets.

No pas perquè no siguin importants els gestos i les actituds, inclòs algun cop de puny damunt de la taula, sinó perquè les rebequeries i les gesticulacions i proclames de desobediència que es fan de cara a la galeria no serveixen per a millorar la vida de la ciutadania ni tenen cap transcendència al DOG ni al BOE. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.