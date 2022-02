El reajustament. Nova fase de demostració de força de Rússia: operacions navals al Mar Negre i al Mar d’Azov, exercicis militars conjunts entre Rússia i Bielorússia, anunci de retirada de diplomàtics russos a Kiev. Guerra de nervis, guerra psicològica.

Mentrestant, els Estats Units continuen practicant la diplomàcia dissuasòria del megàfon. Això és: anunciar als quatre vents suposats plans imminents de Rússia per evitar que els faci efectius. Biden no sembla patir per fer setmanes que anuncia fets que no passen. Ahir va dir: «Les coses poden anar a la bogeria ràpidament». Els govern ucraïnès li demana que no continuï alarmant.

No vivim en els temps que les guerres es declaraven. Les guerres híbrides estan a l’orde del dia. L’espurna pot ser prefabricada i sense autoria, un pretext anònim.

Les mirades estan posades en la zona de frontera, però Rússia va prenent posicions en altres parts del planeta. Els francesos surten per cames de Mali i els governants locals confien la seguretat a mercenaris russos. L’expansió de les influències és silenciosa. I la que més feina fa és la xinesa. Els Estats Units han de decidir si volen anar a la guerra pel reajustament d’influències o pactar amb la nova realitat que és el que li demanen a pessics russos i xinesos.

- El destí dels exaltats. Dilluns dia 7, interessant dinar amb persona de pensament agut. Comentem de passada les declaracions de la presidenta del Parlament defensant-se en el cas Juvillà i la facilitat amb la qual ha estat despullat de la seva acta de diputat. Diu el comensal: «Ja se sap amb els exaltats el que passa. Poden cridar molt però quan fallen són sentenciats pels seus propis. Robespierre també va ser executat pels seus». I canviem de tema.

- La sort i les reformes. Conversa amb un exdiputat de la Unió del Poble Navarrès, avui en el sector privat. Em diu que els dos diputats d’UPN que van votar en contra de la reforma laboral tot i l’acord del seu partit amb el Govern central per votar-hi a favor, ho van fer per pur convenciment personal que els sortia de les entranyes, per ser persones oposades a l’actual president d’UPN i perquè tenien una forta pressió ambiental dels diputats del PP, partit amb el qual es van presentar en coalició a les eleccions. Pronostica que al màxim al que pot aspirar UPN és ser un partit minoritari al parlament de Navarra que s’ofereixi a governar amb els socialistes perquè aquests no repeteixin un govern de coalició amb l’esquerra i els nacionalistes.

UPN havia arribat a ser el partit hegemònic en la governació de Navarra. D’un tradicionalisme difícil d’entendre per les noves generacions, em diu. D’una reivindicació quasi mística dels furs com a singularitat –privilegi– que els entrellaça amb l’espanyolitat.

Sense l’error en la votació del diputat del PP, avui la reforma laboral no estaria en vigor. Realment potser és cert que aquest president del Govern és un home amb sort. No s’hi val a dir que un vot equivocat no és un vot vàlid. El vot emès és el que compta. Tots ens podem equivocar, també em vaig equivocar votant en llargues votacions. Cosa a part és que en aquesta votació l’home ha quedat notablement connotat.

- Els Jocs Olímpics d’hivern. Si em pregunten si estic a favor o en contra de la candidatura –només estem parlant de candidatura!– dels Pirineus pels Jocs Olímpics, la meva resposta és que sí. I a més em sembla que amb una unitat i convenciment que ara trontollen, són uns jocs que tindrien opcions de guanyar la nominació. El problema és que la paraula «decreixement» que van començar a utilitzar els Comuns i la CUP en el llenguatge polític català, ara s’escolta també en destacats sectors del govern. Renunciar a l’ampliació de l’aeroport del Prat, trontollar amb una candidatura olímpica... a aquest país li falta un brúixola. I constància en els assumptes públics que es persegueixen i els objectius de país que es plantegen.

Recorden que fa uns pocs mesos la pedra de toc de la legislatura era el traspàs dels trens de rodalies? De cop ha desaparegut de l’escena. Potser gestionar tanta complexitat és més difícil que no pas alimentar la retòrica.

- Treballar. Un dia de tardor de l’any 2020, l’ambaixador a Madrid d’un dels països més importants, demogràficament i geopolíticament, del Mediterrani em va dir tot i que no ens coneixíem gaire: «Hem contractat a l’exdiputat Albert Rivera perquè sigui l’advocat de l’ambaixada però no treballa ni ens és útil, em sembla que n’haurem de buscar un altre». Vaig aixecar la cella i vam continuar parlant de les necessitats que tenia la missió diplomàtica. Aquesta setmana que hem sabut de la sortida en coet del citat antic polític d’un conegut despatx d’advocats de Madrid, he pensat en aquella conversa.

Rivera va ser especialment sever en contra meu, no podia suportar que un catalanista presidís en grup liberal del Consell d’Europa. Es van sumar a la campanya d’atac més severa que he viscut en l’anterior vida. Curiosament li van calcar els arguments els seus antònims polítics. Tot va avall, tot passa.

Treballar a ple rendiment en la vida privada, una prova per qui s’ha dedicat a la política.