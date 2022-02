La guerra que ha lidiat la presidenta del Parlament les últimes setmanes no és tan sols particular, ni personal, ni seran uns fets que s’oblidaran en poques setmanes en l’imaginari de Junts i sobretot d’Esquerra. Laura Borràs no només ha batallat per desmarcar-se de Roger Torrent intentant salvar l’escó de Pau Juvillà, sinó que ha anat molt més enllà; ha traslladat la lluita a les institucions: la seva, la de l’«enemic» exterior i la Generalitat. Pel que fa al Parlament, l’ha desprestigiat; l’Estat, està descomptat i en el Govern és on rau el problema, perquè en realitat el que ha passat és que la segona autoritat de Catalunya ha atacat la primera.

Ningú coneix la força de Pere Aragonès i de fins a on és capaç d’utilitzar-la. Però Esquerra ara ostenta el poder i això, per si sol, ja és molt. Junts per Catalunya, en canvi, s’arrossega per sobreviure perquè a més de cuidar-se del pols amb el soci de govern ha de fer front a les guerres internes intestines i als egos de tots els que es pensen que manen. I una cosa és fer la traveta per fer empassegar el contrari i l’altra portar la lluita a la presidència de la Generalitat.

A Borràs ningú li demanava que posés Aragonès en mig de la diana. De fet, molts del seu partit li exigien que fes de primeres el que finalment es va veure obligada a fer i que es deixés de punyetes. La de Juvillà era la segona batalla en poques setmanes i la primera -la dels funcionaris que cobraven sous astronòmics sense treballar- no havia acabat precisament en victòria. La presidenta de la Mesa del Parlament va anar per lliure i no va escoltar ningú. Va deixar que el cas llisqués per si sol i quan es va adonar que la bola de neu era massa grossa, va decidir implicar el president de la Generalitat, sense saber que la tàctica d'engegar el ventilador gairebé mai surt bé.

L'altra pota d'aquesta història és la CUP. Els socis externs no estan contents amb com s'ha gestionat l'acta del seu diputat. I si una cosa saben fer bé els cupaires, és utilitzar la influència -poca o molta- per decidir acabar amb la carrera política d'algú a qui li tenen jurada. Si no, que li preguntin a Artur Mas. Borràs ha enfadat a molta gent i el problema és que ella representa un partit polític que és molt probablement el que acabarà pagant les conseqüències dels actes de la dirigent independentista.

Els nous fronts de Junts

No està Junts per obrir nous fronts. El partit de Carles de Puigdemont està tocat des del moment que va deixar de ser hegemònic, després que el PSC i especialment ERC l'avancessin. De fet, la davallada ja s'ensumava des de 2012, quan Artur Mas va haver de retirar els cartells electorals on feia de messies perquè abans de conèixer els resultats electorals va ser conscient que no obtindria la majoria absoluta de cap manera i que fins i tot podria perdre part dels 62 diputats que tenia, com finalment va passar. Actualment, els hereus d'aquella antiga Convergència i Unió en tenen 32. En deu anys han passat de fregar la majoria absoluta a ser la tercera força parlamentària.

Per això estan preocupats. Perquè ja no es veuen valents, perquè saben que poden sortir molt malparats de la jugada de Laura Borràs i que dins del partit n'hi ha altres que com ella estan decidits a lliurar una guerra sabent, abans d'iniciar-la, que la perdran. El que hem vist els darrers dies és l'inici de la fi de Junts per Catalunya perquè no tenen prou forces per enfrontar-se a una Esquerra que des de la presidència de la Generalitat té molt poder i ja ha fet el més difícil, el que no havia aconseguit mai: passar al davant del seu gran enèmic postconvergent.

En realitat, l'ego de Borràs ha posat Junts encara més contra les cordes i li ha fet un favor a Pere Aragonès; li ha donat l'argument perfecte per entrar de ple en la batalla que pot significar l'encapçalament de l'obituari de Junts. Només s’evitarà si algú amb molta visió i estratègia política és capaç de posar ordre a aquella casa.