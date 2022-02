El conseller d’Educació, senyor Gonzàlez-Cambray, de bona capacitat dialèctica i comunicativa (avui en un dirigent aquest valor no és una opció sinó una obligació si vol sobreviure a la política), ha dedicat les darreres 72 hores a explicar la decisió, anunciada pel propi President de la Generalitat, d’avançar en una setmana l’inici del proper curs dels escolars catalans, que fins ara començava un cop passat l’onze de setembre. L’argumentació fonamental és que els nens tenen unes vacances excessives, això permetrà reforçar l’ensenyament d’alguns continguts, ajuda a la conciliació familiar i ens equipara a un model de calendari similar a altres països europeus.

Quan ho vaig escoltar em va semblar inicialment que no canviava gaire res malgrat que hi ha coses que no són exactes, els nostres veïns europeus tenen calendaris diferents ja que tenen una setmana de festa cada trimestre. El conseller explicava que l’horari escolar al setembre seria de 9 a 14 i que es programaria activitat complementària per la tarda perquè no fos un contratemps per a la conciliació, fet que podia guanyar el suport de les famílies per la causa (excepte aquelles, com gent de la Costa Brava que segurament coneixem, que treballa fort el juliol i l’agost però que reserva els primers dies de setembre per poder marxar amb els fills).

Però vet aquí que els sindicats d’ensenyament s’han oposat a la mesura perquè, malgrat que sembli poca cosa una setmana, fa saltar pels aires l’estructura organitzativa de les escoles , la manera de treballar i preparar el curs. Als mestres a vegades se’ls acusa de ser uns privilegiats perquè tenen dos mesos de vacances. És cert que s’adapten al calendari dels alumnes, però per qüestions familiars puc dir que el comentari és sovint injust a més d’inexacte. La feina complementària és molt intensa i sovint continua a casa, veient treballs dels alumnes, preparant les classes, atenent problemes, etc. Però hi ha més coses.

He tirat de memòria, que sempre és divertit. Una persona que avui mateix arribi als 65 anys i es jubili pot explicar que quan va començar la seva escolarització s’hi anava també els dissabtes al matí. Alguns centres, per compensar una setmana tan llarga, el dimecres es feia festa. A mi no em va enganxar per poc. Quan vaig arribar a La Salle Girona aquest centre acabava de suprimir aquest dia com a lectiu. El costum anglosaxó de concentrar l’activitat laboral de dilluns a divendres encara no estava implantat. Les empreses treballaven també els dissabtes al matí i de fet els bancs i caixes varen continuar aquesta dia oberts fins als anys 90. El món evolucionava, la dona s’integrava al mercat del treball, dos dies de festa setmanal era unes conquesta social i també es beneficiava el consum comercial.

A La Salle i després a l’Institut Vicens Vives de Girona no es començaven les classes fins el 2 d’octubre ( l’1 era festa oficial, el Día del Caudillo), com que a mitjans de juny qui ho tenia tot aprovat anava quedant alliberat i es superaven els tres mesos de vacances!!! I no vàrem sortir tontos del tot. Ara bé, anys seixanta això va fer que les famílies que s’ho podien permetre comencessin a comprar o llogar una temporada un apartament a la costa. Aquest canvi social va portar al naixement d’un nou fenomen molt propi de les grans ciutats i especialment madrileny: els Rodríguez. Aquells que empaquetaven la dona, nens i sogra cap a la costa i es quedaven a la ciutat durant la setmana. S’obria un territori nou, sols a casa, per practicar aquella cosa tan madrilenya de «una canita al aire». El Cine de Barrio de TVE dels dissabtes a la tarda en va ple.

Esperem que no arribi al que va passar amb el calendari julià universitari del 1973. Sembla que per error havia estat nomenat ministre el catedràtic de cristal·lografia i rector de la Universitat Autònoma de Madrid Julio Rodríguez (es deia que Franco volia el rector anterior, Luis Sánchez Agesta, i com els dos eren de Granada quan es van adonar de la confusió el nomenament ja era al BOE). Va durar set mesos al càrrec. Però va tenir temps de decidir que el curs universitari seguiria l’any natural. De gener a desembre amb dos mesos de vacances a l’estiu. De fet va arribar a implantar el calendari julià (el nom no és pel calendari de Juli Cèsar sinó perquè ell es deia Julio) per a aquells que començaven primer de carrera, que varen veure prorrogades les vacances fins el desembre. El caos va ser total i el nou ministre ho va anul·lar immediatament, ordenant que els alumnes de primer del 73/74 concentressin el curs en sis mesos. Ep, només es una anècdota.