Corre l’any 1986 i el pintor Josep Niebla, part activa del moviment artístic de país, exposa a les galeries més importants del món. Al setembre del mateix any és convidat a Buenos Aires, Argentina, per realitzar un mural en una plaça anomenada Catalunya.

Niebla necessita llavors algú que pugui portar el seu dibuix a grans dimensions, per la qual cosa es presenta al Teatro Colón i pregunta per un escenògraf. Li recomanen a un noi jove, talentós i decidit anomenat Carlos Castro (Buenos Aires, 1957), que de seguida es veu involucrat en el projecte.

La col·laboració es transforma en amistat. Carlos Castro viatja dos anys més tard a Catalunya per completar una beca a la Universitat de Barcelona. És un viatge, ho sap, sense tornada. Carlos Castro és coneixedor que Europa bull d’exposicions i que a la capital mediterrània hi trobarà una gran urbs cultural. L’estudi i la dedicació el transformen molt aviat en un gran gravador i escultor i, com a tal, col·labora amb Guinovart, Cuixart i Tàpies, entre d’altres.

Carlos Castro viurà els trenta anys següents a Girona. Qui el coneix diu que és el bohemi perfecte, a més d’un artista amb moltíssim talent. Ell ho anomenava «viure com un kamikaze», decidit a bolcar la seva vida en la creació. Els qui el recorden, jo entre ells, fan esment de la seva altíssima sensibilitat. Aviat es torna un artista internacional i les seves obres es poden veure des del Reina Sofia de Madrid a galeries de Texas, Brussel·les i Nova York. Per a aquesta data s’ha tornat gironí (ell mateix m’ho diu), estima la Costa Brava i la seva gent, i se sent tan català com a argentí.

Castro és un dels introductors de l’anomenat Moviment Madí a Catalunya. Passa temporades a casa de Carmelo Arden Quin, un dels seus fundadors, a París. «És un artista dotat, que fa de la seva feina el motiu per seguir amb vida», diu la crítica d’art Maria Lluïsa Borràs.

Castro viatja a Buenos Aires. Anys més tard torna a Girona i després va anar a Galícia, on fa uns dies ha mort. La seva vida és testimoni de l’existència de tot un important moviment cultural, a Girona i tot Catalunya, que la crisi del 2008 desdibuixa del tot, però del qual estem a temps de rescatar i no passar per alt. Al Parc Art de Cassà de la Selva encara es pot veure obra seva.

Després de la seva mort, el passat 1 de febrer, crec entendre que aquesta guerra a què havia lliurat la seva existència, com el genuí kamikaze que era, tant podria anomenar-se «art» com podria anomenar-se «vida».