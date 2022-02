És una ingenuïtat pensar que les guerres només comencen quan els soldats travessen una frontera o els avions descarreguen bombes. De la mateixa manera que l’assetjament escolar no consisteix en el fet que tanquen un nen al lavabo i no el deixen sortir, o la violència contra una dona no es redueix a una bufetada, sinó que ja es dona abans, la guerra comença amb actituds grupals agressives d’una comunitat contra una altra.

La submissió per una superioritat física, o la dominació forçada, ja són actes bèl·lics (els fets en són una prova, en tots els casos). I Rússia ja ha endegat ciberatacs, ha concentrat forces, ja ha manifestat explícitament intencions... de domini. Són dades factuals. Ja han començat la guerra. Ara, la diplomàcia i un altre «poder» –com quan s’acudeix al professor o als Mossos, en els casos inicials– intenta aturar el fet violent. Ja ho sé: sempre segons els «seus» interessos, tot i que formalment en nom del dret internacional i dels drets humans. Ja fan la guerra.