És temptador distingir els països com a bons o dolents. Però el món és gris i complexe i tant els interessos ocults com les emocions han sigut el germen de grans desastres.

Al finalitzar la Primera Guerra Mundial es van imposar obligacions abusives als vençuts i ja a la Segona Guerra Mundial va aparèixer Adolf Hitler que esperonat per aquella humiliació va estar a punt de guanyar tot sol a russos, europeus i nord-americans. Ara es tendeix a obviar –potser perquè no ho van posar per escrit– que al guanyar la Guerra Freda els nord-americans van prometre als russos que l’OTAN no s’expandiria cap a l’Est. Des d’aleshores l’OTAN ha integrat a catorze països i Rússia –que se sent cada cop més amenaçada ho viu com una humiliació. Els europeus hi tenen poc o res a dir perquè les ordres venen de dalt i els russos tenen poc a perdre perquè –entre altres– el seu PIB per càpita és baix i el poder destructiu de les seves armes és alt.