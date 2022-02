Des del seu inici, el debat sobre la reforma laboral, en concret el Reial decret llei 32/2021 de 28 de desembre, ha ocupat l’atenció dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i per descomptat ha estat al centre del debat polític i social. Més enllà del resultat positiu, i de la necessària aplicació de la reforma en els mesos venidors, el treball, el món laboral, ha estat atenció prioritària, cosa que cal reconèixer-ho és molt poc freqüent a la nostra societat actual.

Vaig tenir oportunitat d’explicar la reforma laboral abans del debat del Ple del Congrés en dues reunions virtuals. La primera, adreçada a les advocades i advocats del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell el dimecres 2 de febrer, des d’una perspectiva de com ha d’afectar la norma no només en la seva aplicació sinó també en la forma d’assessorar als seus clients sobre la prioritat de la contractació indefinida, ja sigui ordinària a temps complet o fixa discontínua, i a la necessitat de vetllar per l’estricte compliment de la nova normativa sobre contractació temporal, entre d’altres raons per la individualització de cada infracció respecte a la sanció que cal imposar per infracció de la normativa; sanció, la quantia de la qual s’ha vist a més incrementada per les modificacions introduïdes a la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social pel RDL 32/2021.

La segona, que va tenir lloc el dia 3, va estar dirigida al tercer sector d’acció social, atenent la petició que em van formular les organitzacions empresarials pel seu interès a conèixer quines havien de ser les modalitats contractuals a utilitzar, si s’aprova la reforma laboral, a bona part de la seva activitat, per estar vinculada a subvencions públiques i per a les quals es feia servir molt freqüentment una modalitat contractual que ara ha desaparegut (matís, a partir del 30 de març), en concret el contracte per a obra o servei determinat.

I vam arribar al Ple del Congrés dels Diputats el dijous 3 de febrer, al debat sobre la convalidació del RDL 32/2021, i en cas de ser així si se n’aprovava la tramitació com a projecte de llei. Ja sabem el resultat, favorable a la convalidació i desfavorable a la tramitació com a projecte de llei, en tots dos casos amb un vot de diferència.

Seria molt fàcil quedar-se en el resultat de la votació, en el vot negatiu de dos diputats el partit polític dels quals havia informat del sí a la reforma amb anterioritat, i de l’error d’un altre diputat en el seu vot telemàtic que va possibilitar el resultat que finalment es va produir. No ho faré ja que tenen molt àmplia i detallada informació als mitjans de comunicació i xarxes socials, òbviament amb molt diverses tesis segons quin mitjà llegeixen o escolten, o a quina xarxa social estan més atents i atentes. Allò que ara importa és que el RDL 32/2021 va ser convalidat, per la qual cosa a més de la seva entrada en vigor el dia 31 de desembre per a molts dels seus preceptes, el dia 30 de març entrarà en vigor per a aquells l’entrada dels quals va ser diferida al temps per facilitar l’adaptació del món jurídic i per descomptat del món empresarial i social, encara que sempre cal esperar alguna estratagema jurídica per intentar evitar la seva entrada en vigor per part dels que han defensat el no a la reforma des del bloc polític conservador.

Per això, el meu missatge va dirigit fonamentalment al món jurídic, però també als que tenen des d’altres diversos àmbits, interès i preocupació pel món laboral real, els hi demano que se centrin en els continguts de la reforma i de la seva aplicació per aconseguir que efectivament es faci realitat el desig del legislador, i dels agents socials signants de l’acord de 22 de desembre de 2021, que és que la norma contribueixi a un canvi de cultura en les relacions de treball que serveixi per disminuir dràsticament la precarietat existent al nostre mercat de treball i que és patida per molts joves, un elevat nombre de dones de totes les edats, i per persones amb nivells de formació que necessiten adaptar-se als canvis organitzatius i productius que cada vegada es donen amb més rapidesa a l’àmbit empresarial, i que per als que la reforma pot significar un canvi substancial a millor.

I també cal no quedar-nos en el resultat d’una votació sinó conèixer els arguments exposats públicament per les diferents forces parlamentàries per justificar el sentit del seu vot, sent convenient dedicar temps a la lectura dels debats al Ple, ja que això permet tenir un millor coneixement de què es diu en públic i com es justifica el vot afirmatiu o negatiu.

A l’acte de cloenda de la Jornada anual de l’Institut d’Estudis del Treball de la UAB, celebrada el 4 de febrer, vaig manifestar el meu parer sobre la reforma, que no és altre que el que exposat moltes vegades: és globalment positiva pel que suposa de mirar cap a un futur laboral en què la flexibilitat interna i les polítiques formatives puguin, deguin, ser, l’eix central del canvi productiu tan necessari per a la nostra economia, amb llocs de treball estables i amb salaris dignes, i tot això aconseguit mitjançant una negociació col·lectiva que situï els agents socials com a peces bàsiques d’aquest nou model, cosa que, dit sigui amb tota claredat, es requerirà un especial procés formatiu dels quadres i dirigents sindicals per dirigir la negociació cap a qüestions rellevants de l’organització de treball basada en el canvi tecnològic i la seva repercussió cada cop més impactant a l’àmbit laboral.

Em vaig preguntar igualment en la meva intervenció si les raons adduïdes per votar en contra justificaven que determinats grups polítics que conformen el que s’ha anomenat bloc de la legislatura eren de pes suficient per prendre aquesta decisió. Vaig explicar que la redacció actual del títol III de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i en concret el seu art. 83.2, no ha impedit de cap manera l’existència d’acords interconfederals autonòmics i convenis col·lectius del mateix àmbit territorial. Que la tan debatuda autorització prèvia per als acomiadaments havia servit durant el temps de la seva vigència bàsicament per obligar les empreses a justificar adequadament les seves peticions i també a incrementar les indemnitzacions a abonar per arribar a acords, però que no era ni de bon tros la poció màgica que evités aquests acomiadaments, i que una intervenció més incisiva de control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en una línia ja apuntada pel seu Pla estratègic 2021-2023, podia contribuir a assolir l’objectiu perseguit, a més d’haver estat fortament qüestionada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en una sentència de 21 de desembre de 2016. En fi, que sent totalment cert que no s’havia modificat la quantia de la indemnització ni s’havien recuperat els salaris de tramitació en casos d’acomiadament improcedent, l’aposta decidida per la flexibilitat interna hauria de portar a un menor nombre d’acomiadaments i per tant que tinguessin menor importància les omissions ressenyades.

I ara, un cop aprovada, toca ja deixar de debatre sobre si és més o menys positiva, i aplicar-la a la seva integritat. Els laboralistes tenim força feina en els propers mesos.