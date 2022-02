La deriva en la que està entrant el Govern de la Generalitat, dimitint de les seves responsabilitats, amb el suport per acció o omissió del Parlament de Catalunya, en relació a qui ha de governar Catalunya, és cada vegada més preocupant. La inseguretat jurídica i política que està afavorint l’actual Govern, portant Catalunya cap un succedani de regnes de Taifes (característica àrab de divisió territorial), d’una confederació d’assemblees locals (és la CUP, i no el Govern qui està marcant el camí?) o d’un campi qui pugui de territoris independents, tot per tal d’escapolir-se de la responsabilitat política que té com a Govern i en última instància, que també té el Parlament, està poc a poc derivant greument, en que el relat i l’expectativa sigui que el «territori» hagi de decidir. Això està esquarterant i disminuint les facultats i poders que té la Generalitat i que fins i tot hauria de tenir encara més, si ens apuntéssim a aquella màxima, de la que ja ningú se’n recorda, de les «estructures d’estat».

La deriva acabarà provocant enfrontaments, malentesos i greuges territorials. Un exemple visible el tenim en les protestes del Ripollès i el Berguedà, exclosos de la consulta pels JJOO d’Hivern de 2030. Visible per que no és perillosa i es reconduirà (però d’invisibles, que no convenen al Govern, n’hi ha moltes més).

Està anunciat que el Govern ha decidit fer una consulta vinculant a unes determinades comarques del Pirineu, no a totes, sobre si s’han de celebrar o no els JJOO d’Hivern 2030. Més enllà del despropòsit de si aquests Jocs es faran amb neu, amb Aragó i a Barcelona??!! (hores d’ara ja ningú entén res), es traspassa la decisió al «territori» (a uns territoris) en detriment de l’opinió i voluntat política expressada a les urnes, del Govern de Catalunya, del Parlament de Catalunya i fins i tot, si és que s’ha de fer una consulta popular, de la ciutadania de Catalunya. De tota, no la d’uns «territoris». Com és possible que es vulgui consultar a dos o tres comarques, el que afectarà a tot un conjunt de variables socials, econòmiques, ambientals, turístiques, etc. de tot Catalunya?.

Podríem esmentar també, com exemple invers, la trentena d’ajuntaments de vàries comarques de Tarragona, Lleida i Barcelona, per haver sigut ignorats per la Generalitat fins l’últim minut (ara pot ser sigui massa tard), per les línies de Molt Alta Tensió (MAT) que s’estan preparant a Aragó, travessant Catalunya, per evacuar l’energia renovable que es generarà allà. Podríem fer-nos la pregunta, com és que aquí no ha interessat que decideixi el territori? Per contrast amb l’exquisida delicadesa que es té amb els ajuntaments de l’Alt Empordà que no volen el Parc eòlic Tramuntana, per cert una oportunitat aprofitada per que Aragó ens passi energia renovable d’allà, mitjançant una empresa assessorada per tres exalts càrrecs de la Generalitat. Curiós, no?

En qualsevol cas, el que està provocant aquesta deriva sobre la sacralització del «territori» és la deslegitimació del Govern de Catalunya, com a estructura institucional de rang superior, la més alta després de l’Estat.

La qüestió central, el que ens preocupa, és que el subjecte polític «territori» no existeix, per tant molta cura amb aquesta deriva política aparentment participativa, que en realitat amaga incompetència i oportunisme polític per guanyar vots, allà on interessa, amb el localisme cantonalista (i més en relació al desplegament de les renovables, amb la ona «NIMBY» –no al costat de casa meva–). Ara bé, si això és preocupant, més ho és que la resta de partits, oposició, Parlament (cada vegada més distret i mirant-se el melic de sous, filibusterisme, teatre Juvillà, privilegis, etc.), no estiguin posant el crit al cel, que no és de rebut, més enllà de legítims posicionaments polítics, buidar el Govern de competències, o fins i tot el mateix Parlament, per tal que sigui el «territori» qui decideixi (allà on interessa)

Per altra banda, és obvi que «el territori» no és subjecte polític, doncs és en cada moment i en funció dels interessos coincidents amb les forces locals o comarcals, que aquesta falsa arquitectura es posa en marxa. És evident que a vegades això porta creixents contradiccions, com a l’Empordà, amb el Parc eòlic marí. Fa tant temps que hi ha instal·lada una «consciència» supremacista de comarca (de «territori»), beneïda i fomentada durant anys, que ara, quan ha de ser el Govern de la Generalitat qui ha de decidir d’una vegada posar en qüestió la màxima «L’Empordà no es toca», estiguin començant a saltar guspires.

Per cert, atesa la importància energètica que tindrà el Parc Tramuntana, que depassa la Badia de Roses, l’Empordà i la mateixa demarcació de Girona, i atesa la visió global sobre tot el territori català que ha de tenir un Govern, així com de la solidaritat territorial, hauria de ser aquest qui es manifestes clarament (no subtilment), encara que les competències les tingui l’Estat.

Es va començar eliminant la Ponència d’Energies Renovables, una Comissió interdepartamental de la Generalitat, amb facultat i competències per decidir sobre el desplegament de les renovables, traspassant la responsabilitat als ajuntaments i als particulars (al «territori») i s’està en cascada generant un fals relat, doncs una cosa és consultar i demanar informes, i l’altre decidir, bloquejar o condicionar afers que afecten a tot Catalunya. Atenció al tots contra tots!