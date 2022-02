Hi ha exposicions temporals que ajuden a conèixer vides i obres com la que actualment podem veure a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac. «Modernitat de Gabriel Casas i Galobardes» és una mostra de 150 fotografies. Al llarg de la visita hi descobrirem la Barcelona dels anys 20 i 30 gràcies a la seva faceta de fotoperiodista. També hi podrem veure la seva obra posterior dels anys 40 fins als 70 i que és una fotografia de caire industrial i publicitària, ja que li van prohibir d’exercir de fotoperiodista en no voler-se afegir al Movimiento Nacional. És la visió d’una persona que gràcies a l’excepcional fotografia que feia va saber anticipar aspectes del món d’avui.

A més a més de les exposicions temporals com la present, també hi podem veure el fons permanent de la Fundació formada per la col·lecció de Josep Palau i Fabre, on les mostres de literatura i arts plàstiques són ben presents.