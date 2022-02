Torno de la Cerdanya amb el cor encongit: ple hivern, unes subtils pinzellades blanquegen els cims. Fa calor. Cada any neva menys, em deia un vell del poble. El canvi climàtic s’està enduent per sempre la imatge d’aquells paisatges emblanquinats que tots adoràvem. Mentrestant els canons, dia i nit omplen les pistes de neu artificial que fa la felicitat d’uns esquiadors inconscients de les quantitats ingents d’aigua i d’energia necessària per «provocar» aquesta falsa realitat.

Assabentat de la intenció de celebrar els Jocs Olímpics al Pirineu –els interessos privats i polítics ja s’estan fregant les mans– confiem en la coherència del nostre govern, després del seu compromís assolit en la lluita contra el canvi climàtic. Que busqui un lloc amb neu natural per celebrar aquests jocs. La neu artificial és una falsa realitat que no podem acceptar.