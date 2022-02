Si prospera el temari que el Govern està elaborant per als ensenyaments mínims de Batxillerat, segons el que jo he pogut apreciar, els joves que estudiïn història al nostre país sabran poc de la Xina, de l’Índia i del Món Àrab. Recordo que la Reial Acadèmia d’Història ha assenyalat forces deficiències inquietants en el projecte de currículum. Per començar, aquest pla d’estudis està massa centrat en els darrers dos segles. I això, al meu entendre, no és bo, perquè impedeix comprendre les tradicions i el llegat cultural que ens ha portat fins aquí. Al temari elaborat pel Govern, curiosament, hi ha poca història i molta sociologia, molta política, molta economia i molta ètica aquesta entre parèntesis. És necessari que els alumnes estudiïn aquestes disciplines, però no a costa de reduir el temps dedicat a la història.