Amb tot el temps del món, darrerament em dedico a posar cert ordre al meu particular Baúl de los rercuerdos. Per aquest camí, he retrobat unes magnífiques fotografies originals dels prestigiosos Estudios Arte. Amb un marc de gala, es pot llegir «Cuadro escénico de Radio España de Gerona EAJ 38». Surt una munió d’actors i actrius. Entre altres els germans Álvaro i José Mª Capella, Fernando Juliol, Pepe i Salvador Muñoz, Miquel Jiménez, Carmen Delgado, José Mª Ministral, i altres que no recordo el nom, Narcís Ferrer, Narcís Jordi Aragó, Julián Castro, Felip Puig, una joveníssima Anna Donato i jo mateix. De tota aquesta munió, només restem en vida els dos darrers. La foto és dels últims anys dels cinquanta. També es pot llegir Los intereses creados de Don Jacinto Benavente i la representació va tenir lloc al Teatre Municipal de Girona, amb un vestuari i decoració de primer ordre professional.

Amb motiu del dia universal de la ràdio, aquest és el meu granet de sorra a l’efemèride que ens ocupa. També és un homenatge als components del quadre radiofònic que va tenir com a directors als srs. Florit, Avilés, Parera, i el mateix José Mª Capella.