El PP ha guanyat les eleccions a Castella-Lleó. Però el seu triomf obre un munt d’interrogants. És una mena de victòria enverinada. Hi ha preocupació a Gènova i Pablo Casado en surt tocat.

El líder popular provocà unes eleccions sense cap mena de necessitat. Però la convocatòria tenia dos objectius: el primer era que Alfonso Fernández Mañueco fregués la majoria absoluta, sense necessitat de pactar amb ningú (a l’estil Ayuso) i en segon lloc que un bon resultat permetés la consolidació de Casado, mentre Moreno-Bonilla preparava ja la consulta a Andalusia.

Vistos els resultats finals, l’estratègia ha fracassat rotundament. El PP només pot fer majoria amb la ultradreta. Resten molt lluny de la xifra somniada dels quaranta diputats i els tretze escons de Vox són decisius. I Santiago Abascal en plena eufòria ja ha dit que volen la vicepresidència del govern castellà.

I això pot fer molt mal al PP que amb un pacte d’aquestes característiques s’allunyaria del centre polític i a la vegada posaria en guàrdia tots els seus socis a Brussel·les. No cal oblidar que els populars europeus rebutgen qualsevol pacte amb la ultradreta.

És molt difícil poder justificar acords en una comunitat amb un partit que pretén eliminar l’estat de les autonomies i que busca el poder per tal de retallar les llibertats individuals.

Amb aquesta motxil.la Pablo Casado ho té difícil per a consolidar-se com a líder indiscutible. Alguns dirigents són conscients que només han aturat l’ascens de Vox barons com Feijóo a Galícia i Ayuso a Madrid. I ja se sap que el PP només guanyarà unes eleccions generals si és capaç d’aglutinar el màxim de vot conservador a l’entorn de les seves sigles. És allò que repeteix una i altra vegada l’expresident Aznar.

Seria bo també fer una anàlisi rigorosa de la distribució de vot, atès que malgrat la diferència mínima d’escons, pràcticament es produeix un empat tècnic entre el PP i el PSOE. La diferència fou mínima: només setze mil vots de diferència. I llevat de Sòria, a les províncies més poblades –més industrialitzades– guanyen els socialistes i a les rurals, ho fan els populars.

Les dificultats del PP són evidents. Però també és cert que el PSOE no ha assolit repetir com a primera força política i ha perdut set escons. Darrerament, només els socialistes han guanyat a Catalunya. A Galícia, Euskadi i ara a Castella-Lleó els resultats no foren bons. I això certament ha de preocupar a Ferraz que va veure el proppassat diumenge com Luís Tudanca s’acomiadava com a líder territorial.

L’ aparició de les plataformes locals –Soria ¡Ya! ha escombrat– perjudiquen greument les aspiracions del PSOE. Els partits majoritaris no han desenvolupat polítiques clares en favor de les zones menys desenvolupades i des de Sòria, Àvila, Lleó o com ja es va veure a Terol diferents grups, entitats o associacions, preocupats pel seu territori, s’han organitzat i decidit a formar candidatures electorals que tocaven el moll de l’os dels problemes de la seva demarcació, tot prioritzant les necessitats quotidianes a la ideologia.

Finalment, les dues formacions, cridades a regenerar la vida política espanyola, estan en una crisi alarmant. Tant Ciudadanos com Unidas Podemos només han assolit un diputat. I no sembla que properament puguin aixecar el vol. I això perjudica a l’hora dels pactes i establir majories. En aquests moments només Vox és capaç de trencar el bipartidisme. Els de Santiago Abascal continuen creixent i com es veié a la nit electoral està disposat a marcar paquet davant un PP cada dia mes perdut.